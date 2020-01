Carlos Santana se suma al mercado de la cannabis

MIAMI. Gracias a una asociación con una empresa que ya ha lanzado al mercado marcas similares con los herederos de Bob Marley y Mickey Hart, el baterista de Grateful Dead, Carlos Santana tendrá su propia línea de productos.

"El cannabis es una puerta o una ventana a un estado de conciencia diferente", dijo el famoso músico de ascendencia mexicana en un comunicado divulgado este jueves por medios estadounidenses.

"Te da la oportunidad de percibir un filtro diferente de conciencia, la percepción errónea de que la distancia es una ilusión, que evita que te mantengas centrado en tu esencia central", añadió el diez veces ganador del Grammy.

Además, remató, "te ayuda a llegar a la conclusión, aceptación e internalización de que vivir con alegría es la forma de tener calidad de vida".

Con su decisión de entrar a la próspera industria de la marihuana en Estados Unidos, Santana, de 72 años, sigue los pasos de otros grandes de la música como Willie Nelson, quien lanzó en 2015 la cepa Willie’s Reserve. Ese mismo año, el rapero Snoop Dog lanzó su línea Leafs.

Santana ha pasado años luchando por la legalización del cannabis. En 2009, le propuso al entonces presidente Barack Obama que usara los impuestos de la venta legal de la marihuana para financiar la educación pública.

Los planes de Santana, con la empresa Left Coast Ventures, son lanzar los productos de marihuana en el verano y aseguró que se podrán comprar en los dispensarios del estado de California.

Para el otoño piensa ampliar su oferta con una línea de productos de cannabidiol (CBD), que no tienen el componente adictivo del cannabis y son usados, sobre todo, con fines medicinales.

El artista no reveló qué nombre le dará a su cepa, pero la revista musical Rolling Stone especuló que podría inspirarse en los nombres de sus discos, entre los que mencionó Moonflower, Supernatural y Shaman.

En 2015, Carlos Santana fue incluido en la lista 100 Gratests guitarrist, que elaboró un amplio grupo de músicos convocados por Rolling Stone, como Dan Auerbach, de The Black Keys, Brian Bell, de Weezer, Ritchie Blackmore (Deep Purple), Jerry Cantrell, de Alice in Chains, Billy Corgan, de The Kinks, y Melissa Etheridge.