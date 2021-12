México, sin aumentos de casos Covid pese a variante Ómicron

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la variante Ómicron no ha generado un incremento de casos ni de hospitalizaciones en el país.

“Acerca del Covid, está nueva variante, ya se ha registrado en México, no mucho, no son muchos los casos, lo que tenemos de información es que no han aumentado los contagios y lo más importante, no hay incremento de los fallecimientos, toco madera, hasta ahora no hemos tenido problema”, expresó el mandatario este lunes, durante su conferencia matutina, desde Palacio Nacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó este fin de semana que los casos por la nueva variante se han cuadruplicado en el mundo y, también, este lunes, más de 2 mil vuelos fueron cancelados en todo el orbe, ante el avance de esta variante.

También, ante el nuevo brote de Covid, el gobierno de Jalisco impidió el desembarque de un crucero en Puerto Vallarta que tenía entre su tripulación a 21 contagiados de esta enfermedad.

Al reanudar sus actividades, luego de un receso por las fiestas navideñas, el presidente expresó que mañana, martes, la Secretaria de Salud informará sobre la evolución que ha tenido la pandemia de Covid en el país con respecto a esta nueva cepa, pero subrayó que actualmente la hospitalización en estos momentos es de 13% y en terapia intensiva con ventilador de 11%.

“No quiero meterme mucho en eso porque mañana van a informar los especialistas, pero no hay. Nada más para que la gente lo sepa de manera muy general, no hay aumento y la ocupación en camas generales es muy baja, 13% y en terapia intensiva con ventilador, 11%”, expuso el titular del Ejecutivo federal.

Al inicio de su conferencia, el presidente López Obrador también refirió a las celebraciones con motivo de la Navidad y dijo que hubo tranquilidad y paz, de acuerdo con los reportes que recibió de su gabinete, “no hubieron cosas excepcionales, graves que lamentar”, dijo el mandatario.

Asimismo, Ricardo Sheffield, titular de Profeco, dijo en ese mismo espacio, al dar su reporte de “Quién es quien en los precios” de 21 productos de la canasta básica que Soriana Super en la alcaldía Benito Juárez y La Comer, en la alcaldía Cuauhtémoc, ambas de la Ciudad de México, son los comercios que más altos precios dan respecto a estos productos.