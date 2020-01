¿Por qué México es blanco de piratas informáticos? Te contamos

No solo son los esfuerzos en materia de seguridad pública, en México se registraron por lo menos 300 millones 868 mil 532 de ataques con malware (ciberataques), lo que ha encendido las alarmas, según datos de la empresa Kaspersky.

De acuerdo con sus Predicciones 2020, la compañía destacó que de octubre de 2018 a octubre de 2019 se registran en promedio cerca de un millón 631 mil 758 usuarios de la red que fueron atacados, siendo 16 por ciento superior a lo que reportado en el periodo anterior.

Ante esto, la empresa Genesys México anunció que ha decidido invertir en nuestro país con el objetivo de que las empresas mexicanas y globales asentadas en el territorio nacional puedan acceder a servicios de seguridad total en torno al resguardo de datos que son demasiado sensibles como los personales o los biométricos.

En entrevista con El Sol de México, Verónica Lumbreras, directora regional de esta empresa, detalló que uno de los principales retos que se tienen es terminar con el temor que las empresas tiene por los cambios y sobre todo en torno a usar internet para potenciar sus negocios, justamente porque se tiene temor a que se puedan ver vulnerados por los ataques.

Lumbreras explicó que dentro de los servicios que se ofrecen a las empresas para evitar es garantizar la seguridad de su información y la de sus clientes.

“Lo que hacemos es que se encripta todo lo relacionado con los datos personales y nosotros no somos capaces de acceder a ellos ni siquiera nuestro equipo de operación que es Amazon Web Services es capaz, sólo el cliente conoce esa clave de desepcriptación y solo ellos acceden a los datos”.

-¿Cómo están preparados como empresa ante los ciberataques?

-“Nosotros manejamos todos protocolos de seguridad y todos los certificados que puede haber e incluso certificados que verifican a la banca para compartir datos sensibles. Además se cuentan con certificados para resguardar los datos en torno a la salud, porque estos son en el mundo de los más protegidos. Todos esos certificados que validan que una entidad puede manejar datos de salud de una persona, todos esos certificados los tenemos.

Lumbreras abundó que en el caso de los ciberataques, “el consumidor está poniendo por encima la privacidad para conseguir una mejor experiencia, es capaz de proporcionar datos suyos de una forma más ágil y rápida sin leer los términos y condiciones con tal de obtener una mejor experiencia o con tal de tener algo rápido porque quiere inmediatez y lo quiere ya”.

Fuente: reporte: Estado de la Ciberseguridad en el Sistema Financiero Mexicano

No hay una estrategia de ciberseguridad en México

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la palabra ciberseguridad sólo es mencionada una vez y en el apartado de facilitar a la población, el acceso y desarrollo trasparente y sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones con el énfasis en internet y banda ancha.

“Al promover el acceso a internet y de banda ancha se pretende fortalecer la competitividad de las empresas, elevar la productividad de las personas trabajadoras, por lo que será necesario dar especial atención al desarrollo de operaciones de comercio electrónico y de ciberseguridad, así como el uso de productos financieros asociados a internet”.

En semanas pasadas se dio a conocer que Petróleos Mexicanos (Pemex) fue víctima de un ciberataque donde fueron “secuestrados” sus servidores, además de que algunas instituciones financieras también han sido objeto de ataques de hackers que pretende vulnerar sus sistemas.

Las claves más comunes para acceder a las cuentas de usuario son password y 123456, según la firma de ciberseguridad SplashData / Archivo

De acuerdo con el reporte realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los ciberataques constaron 107 millones de dólares al sistema financiero mexicano.

En el estudio titulado “Estado de la Ciberseguridad en el Sistema Financiero Mexicano”, se da cuenta que las entidades e instituciones financieras de México, 100 por ciento manifiesta que identificó algún tipo de evento éxito o no de ataque en seguridad digital.

Ante esto, Genesys México sostiene que las empresas en México tiene que invertir en servicios en donde se proteja todo su valor, pero “lo que nos estamos encontrando es que hay un miedo al camino y a tomar decisiones” en la materia.

“El principal reto que nos encontramos es que no todas las empresas están dispuestas a evolucionar o cambiar, prefieren quedarse como están o dicen que la situación no está muy bien y no nos atrevemos a tomar esa decisión, es quizá el miedo al cambio”.

En la charla con la Organización Editorial Mexicana (OEM), Verónica Lumbreras infirió que hasta hoy ninguno de sus sistemas ha padecido ningún ciberataque porque cuentan con todas las medidas de seguridad establecidas en sus servidores, por lo que “al ser una empresa global se tiene ese respaldo”.

-¿En México ha encontrado condiciones de seguridad, sobre todo ciberseguridad como en otras regiones en el mundo?

“Ese es nuestro trabajo, hacer sentir a los clientes seguros, ya que todos los datos están en una nube, por lo que los pilares estratégicos fundamentales que tememos para el año que viene son de inteligencia artificial, digitalización y nube”.

Lumbreras indicó que con el fin de garantizar la seguridad, se están incorporando motores de inteligencia artificial con el objetivo de mejorar la vida al cliente. “Con la gran revolución digital que se tiene hay tal cantidad de datos que es ingestionable, o se usa inteligencia artificial o al final nos negocios se vuelven muy difíciles de manejar, por lo que nosotros estamos ya incorporando inteligencia artificial en todo nuestro portafolios de nuestros clientes”.

Por último, la especialista en cuestiones digitales dijo que ven a México como una gran punta de lanza para tener un crecimiento en Latinoamérica. “Podemos apostar mucho al país para consolidar proyectos seguros a las empresas que estén dispuestas a dar cambios radiales”.