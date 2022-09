Marcha por la paz reclama nueva estrategia de seguridad

Organizaciones de la sociedad civil e integrantes de partidos de la Alianza va por México realizan una manifestación sobre Paseo de la Reforma, hacia el Ángel de la Independencia, con la intención de llamar a la pacificación e impedir la militarización.

La marcha es encabezada por el activista Adrián LeBarón, quien aseguró que "el país está muy jodido", en referencia a la cantidad de violencia y muerte en distintos estados de la República.

El activista Adrián LeBarón fue uno de los participantes en la marcha de este domingo. / Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Entre los manifestantes están integrantes de la organización Suma, conformada por personas que han ocupado cargos públicos bajo la representación de partidos políticos.

Durante la manifestación Ciro Mayén, de Suma, aseguró que los inconformes no están en contra del ejército, sino de que todos los días mueran policías en manos del crimen organizado.

"La marcha de hoy no es en contra los militares. Nosotros reconocemos el esfuerzo de los militares para tratar de contener la violencia; pero estamos preocupados porque cada día un policía en México muere a manos del crimen organizado, queremos que eso pare", afirmó.

Vestidos de blanco y con banderas de México, el contingente se pronunció en contra de los gobiernos corruptos. Alejandra Morán, fundadora de Chalecos México, señaló que, con esta marcha, inicia el Movimiento por la Paz y la Unión de México, en la que participan "ciudadanos de a pie cien por ciento. Los partidos políticos están en sus cosas".

Agregó que la marcha es pacífica y no en contra de alguien, sino en pro del país. Por ello exigen un diálogo nacional de partidos, empresarios, legisladores y organizaciones civiles para iniciar la discusión sobre una nueva estrategia de seguridad.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Al pasar por la ex glorieta de la palma, el contingente aprovechó para gritar "no más palmeras muertas" y "no más ecocidio". Asimismo, invitaron a los ciclistas que asisten al Paseo Dominical a unirse a la marcha, a lo que algunos deportistas respondieron "no, gracias".