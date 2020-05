IMSS refuerza medidas en velatorios por Covid-19

Con la finalidad de proteger a trabajadores de los 18 velatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a familiares de las personas que fallecen a causa de Covid-19, se han fortalecido las medidas de higiene, desinfección y el protocolo de seguridad para la recolección, traslado, manejo de cadáveres y su disposición final.

El administrador del Velatorio IMSS No. 20 en Ecatepec, José Luna, explicó que actualmente no hay evidencia científica que demuestre que exista riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por el coronavirus.

Sin embargo, argumentó que los cadáveres que presentan confirmación o sospecha de infección por Covid-19 pueden suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.

Aseguró que al solicitarse el servicio, el personal encargado para acudir al hospital o domicilio para proceder a la recolección del cuerpo se prepara con el Equipo de Protección Personal (EPP): guantes, cubrebocas, googles o careta de protección, zapatos cerrados y uniforme de algodón.

Posteriormente se coloca el cadáver a una bolsa para traslado, misma que puede introducirse a un ataúd con previa desinfección externa. Tras la correcta introducción del finado y desinfección del envoltorio contenedor, la manipulación exterior no tiene riesgo alguno.

Al regresar al velatorio, después de la manipulación del cuerpo, el personal realiza lavado de manos con agua y jabón, y sanitiza el equipo de recolección que fue utilizado: canastilla, camilla, carroza o algún material usado y que pueda ser reusable. Los materiales no reutilizables son considerados Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) y tienen un manejo especial para su desecho.

Foto: Cortesía IMSS

Josué Luna precisó que en caso de que los familiares quieran velar a la persona fallecida, la ceremonia será con ataúd cerrado con una duración de cuatro horas y un cupo máximo de 18 personas. También se recomienda evitar el embalsamamiento, tanatopraxia y tanatoestética.

Asimismo, se les indicará no tocar ni besar los cuerpos, los asistentes deberán atender todas las medidas de prevención de contagios: lavado de manos, uso de gel antibacterial, cubrebocas quirúrgico, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos, evitar la asistencia de menores de edad, mujeres embarazadas y personas mayores; en caso de estornudar usar el ángulo interno del codo, no ofrecer alimentos o bebidas, evitar tocarse los ojos, nariz y boca.

Este procedimiento se realiza de acuerdo con los protocolos, lineamientos y guías establecidos por la Secretaría de Salud (SSA) para los fallecimientos por Covid-19.





