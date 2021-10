En universidades hay 3 mil mdp en el limbo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por tres mil 614 millones de pesos en instituciones de educación superior, tales como universidades autónomas estatales, las tecnológicas dependientes del gobierno de la Cuatroté y los planteles del Colegio de Bachilleres.

Al presentar el Segundo Informe de la Cuenta Pública 2020, la ASF dio a conocer que estas observaciones corresponden a 35 universidades autónomas estatales, 32 Universidades Tecnológicas, Politécnicas e Institutos Tecnológicos, 28 planteles del Colegio de Bachilleres y dos instituciones federales, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional, que deberá aclarar el destino de un millón 742 mil 400 pesos del programa de becas Elisa Acuña.

Entre las irregularidades que encontró la ASF están sobresueldos, existencia de aviadores, pagos no registrados en el contrato colectivo, proveedores inexistentes o pagos de servicios e impuestos, compra de butacas con presupuesto asignado al pago de la nómina y contrataciones de construcción poco transparentes.

En la revisión la Auditoría Superior encontró que el mayor monto por aclarar corresponde a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) en donde detectaron que 315 millones 703 mil 500 pesos se transfirieron a siete cuentas de la universidad “de las que no se comprobó el destino final del gasto”, además de pagos que no corresponden a “las nóminas financiadas con recursos del programa por concepto del Impuesto sobre la Renta, por cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por los pagos de un proveedor que no corresponden con las adjudicaciones del programa.

El segundo monto más importante por aclarar se ubica en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en donde se registraron pagos en exceso en los conceptos de sueldo base, aguinaldo, prima de antigüedad, prima vacacional, seguridad social, vivienda y SAR.

La institución tiene pendiente por aclarar 57 millones 895.1 mil de pesos por “pagos en exceso en prestaciones no ligadas”, además de 26 millones 677.1 mil pesos por el pago de 58 categorías que no coinciden con las reportadas y pagadas en la base de nómina.

También se detectó que la institución compró pupitres con recursos de la nómina, además de que se pagó cuatro millones 347 mil pesos a personal que no pudieron acreditar los requisitos académicos para el perfil de la plaza desempeñada en la universidad.

De las instituciones dependientes de la Secretaría de Educación Pública federal, la que deberá aclarar el mayor monto es la Universidad Tecnológica de Coahuila en donde se identificó que se pagaron 19 millones 298 mil pesos por el pago de plazas o categorías no consideradas en el convenio de trabajo, además de pagos excedentes en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados por un millón 385 mil pesos y pagos a personal que no cubre el perfil académico.