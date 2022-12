¿El 12 de diciembre es día feriado? Lo que dice el calendario oficial

Para la mayoría de los mexicanos el 12 de diciembre es un día de fiesta nacional, porque los católicos celebran el Día del Virgen de Guadalupe o Día de la Guadalupana, con peregrinaciones a diferentes recintos religiosos.

Este año, el 12 de diciembre cae en lunes, por lo que muchos se están preguntando si se suspenderán las clases en las escuelas o si es día de descanso obligatorio en los trabajos, teniendo un puente antes de las vacaciones de invierno.

¿Es día de descanso oficial el 12 de diciembre?

Desgraciadamente este no es un día feriado, ya que este no está registrado oficialmente como un día de descanso obligatorio señalado en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, por lo las empresas no tienen que dar el día oficialmente.

Sin embargo, muchas empresas organizan misas y fiestas para conmemorar el día de la "Morenita de Guadalupe", además de que algunas lo conceden en los contratos colectivos de trabajo.

Por lo que, al no ser un día de descanso oficial, este se trabaja normalmente y no se pagará doble como en los días de asueto oficiales.

Los días de descanso obligatorio se encuentran señalados en el artículo 74 de la LFT, son estos:

I. El 1o. de enero;

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;

IV. El 1o. de mayo;

V. El 16 de septiembre

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

VIII. El 25 de diciembre, y

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

¿Se suspenden clases el 12 de diciembre?

De la misma forma que en las empresas, el 12 de diciembre no está contemplado como día de descanso en el Calendario del Ciclo Escolar 2022 - 2023, por lo que las clases no se suspenderán.

Al ser laica la educación, las celebraciones religiosas no están incluidas como días de descanso para los alumnos del nivel básico.

En la Fracción I del Articulo 3 de la Constitución señala que está "Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa", por lo que sí habrá clases.

¿Por qué estarán cerrados los bancos el 12 de diciembre?

Una de las referencias para saber si un día es festivo o no es cuando los bancos avisan que cerrarán por ser un día festivo, sin embargo el 12 de diciembre las instituciones bancarias tienen otro motivo muy especial para no tener operaciones.

El próximo lunes 12 de diciembre se celebrará el “Día del Empleado Bancario”, por lo que para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Asociación de Bancos de México (ABM) y otros organismos del sector financiero, será un día de descanso.

Por este motivo, te dejamos los siguientes consejos: