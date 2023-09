Amar debe ser el verbo de un nuevo gobierno encabezado por una mujer: Xóchitl Gálvez

Lo más grave de este gobierno es el odio y la división que han sembrado, odiar es el verbo de este viejo régimen, de un solo hombre; amar debe ser el verbo de un nuevo gobierno encabezado por una mujer, es el momento de construir un México sin límites, en el cual todo tengan las mismas oportunidades, debemos arrebatarle el poder a unos cuantos para dárselos a todos los ciudadanos, señaló la senadora panista Xóchitl Gálvez.

Al iniciar su discurso en tribuna con enronquecida, legisladores de los partidos Morena, PT y PVEM abandonaron el salón de sesiones, mientras la panista criticó las estrategias de seguridad del gobierno federal, a las que considera un fracaso.

Mencionó, frente a todos los representantes del pueblo de México y frente a nuestra bandera les digo con el corazón, vamos a construir el México que soñamos y merecemos, acabemos con la autocracia, la polarización, abracemos la democracia y la reconciliación, es el tiempo de México es ahora o nunca.

“Hoy la esperanza ya no le pertenece a la 4T. Ha cambiado de manos. Está de nuestro lado y no la vamos a soltar hasta lograr el sueño mexicano”.

Con gritos de “presidenta, presidenta”, y tras el apoyo representado por las bancadas aliadas del PRI y PRD, los legisladores arroparon a Xóchitl Gálvez en la tribuna a la que acompañaron en su discurso.

Ahí la senadora dijo que en 2018, Andrés Manuel López Obrador convocó a un cambio y a muchos los esperanzó con la promesa de terminar con la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la violencia.

“Lamentamos profundamente que haya traicionado la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor. Tenían todo para hacer realidad la transformación: respaldo popular contundente, mayoría legislativa en ambas cámaras y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad. No hubo transformación, hubo destrucción”.

Manifestó que de su Quinto Informe, “los datos no mienten, no hay otros datos, el gobierno de Morena fracasó. La mayor preocupación de la gente y el mayor dolor de nuestro país son la violencia y la inseguridad. Hay que decir las cosas como son: fracasaron en materia de seguridad.

La panista mencionó que, desde la Revolución, nunca antes se había vivido un periodo tan violento. “Al día de hoy van más de 164 mil homicidios dolosos, 164 mil familias enlutadas que están sufriendo la pérdida de un ser querido.

Por mucho, éste ya es, y será, el sexenio más violento de nuestra historia. “Abrazos, no balazos” resultó ser una ocurrencia, pero no una ocurrencia cualquiera; abrazos, no balazos es una ocurrencia criminal. Se abraza a los delincuentes mientras balean a los mexicanos”.

“¡La pobreza no se supera con “Mañaneras” llenas de palabras! ¡La pobreza se supera con alimentación, educación, salud, empleo bien pagado y un Sistema de Protección Universal!”

“Hace 5 años ya era una tragedia que 20 millones de mexicanos no tenían acceso a servicios de salud. Hoy son 50 millones, 50 millones de mexicanos que no tienen a dónde ir cuando se enferman. Destruyeron el Seguro Popular y desmantelaron el sistema de distribución de medicamentos. Crearon el Insabi, fracasaron. Y ahora van por el IMSS Bienestar. Fue literalmente como ensayar con un paciente.

“Basta de ocurrencias. México merece un Sistema Universal de Salud, lo peor es que aún hoy ni siquiera han puesto en marcha un programa de regularización, y encima de todo meten la política a los libros de texto, cuando necesitamos más matemáticas y ciencia para nuestros niños, las reducen y prefieren darles ideología y clases de historia sesgada, que busca sembrar odio y división”.