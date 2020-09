No tengo candidato preferido para Morena: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no meterá las manos en la elección de la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pues, "el tiempo en que el mandatario en turno era también jefe de su partido político ya se acabó", dijo.

Tras desear que en todos los partidos políticos del país haya democracia y no imposiciones, López Obrador afirmó no tener candidata o candidato preferido de los 51 registrados para ocupar la cúpula de Morena.

“Es un hecho, una realidad que por primera vez en décadas el presidente no es el jefe del partido en el Gobierno. Antes el que era presidente además de representar al poder de los poderes, al Ejecutivo y subordinar al Poder Judicial y al Poder Legislativo, porque así era, también era el que imponía candidatos, era el jefe del partido. Eso ya se terminó”, afirmó.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que en el proceso electoral que inicia a nivel nacional se convertirá en guardián de las libertades del pueblo para que las elecciones sean limpias.

“Vamos a estar muy pendientes de las elecciones próximas, se molestaron algunos pero no está de más repetirlo, voy a convertirme en guardián de las libertades del pueblo y voy a estar pendiente para que las elecciones sean libres y limpias, que no se use el dinero para favorecer a algún candidato, que se acaben todas las prácticas vergonzosas como el acarreo. México se distinguía desgraciadamente por la falta de democracia”, señaló.