Movimiento Ciudadano deja puerta abierta para senadores que renunciaron al PRI

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dejó abierta la puerta del partido a los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, quienes hoy por la tarde presentaron su renuncia al PRI.

“Eso significa que tal vez, pero no hemos platicado sobre el tema se lo digo con absoluta franqueza, ni sería elegante que en este momento eso se ventile, ni por parte de ellos, ni por parte nuestra”, dijo el también senador al concluir el Seminario para la Construcción de la Agenda Ciudadana 2024, sobre Igualdad Sustantiva, Un Buen Gobierno Para México.

Delgado explicó que en Movimiento Ciudadano no esperan a que otros políticos renuncien, sino que van construyendo agenda en foros como el seminario de este lunes, para así coincidir en temas que le interesa a la ciudadanía.

“En Movimiento Ciudadano no alentamos que renuncien a otros partidos, lo que hacemos es que tenemos abiertos los espacios para que cuando haya causas y propósitos en una misma dirección pueda haber, lo que nosotros siempre hemos presentado a ustedes como un realineamiento de fuerzas de la sociedad, muchos dicen no les alcanza; no les alcanza a los que no quieren construir un escenario diferente, porque lo que tenemos que hacer es construir las nuevas mayorías del país y esas nuevas mayorías están ahí, y además andan extraviadas”, comentó.

Por otro lado, el líder de MC llamó "pirata" al presidente Andrés Manuel López Obrador por decir que Xóchitl Gálvez será la candidata del Frente Amplio por México, esto debido a que en días pasados él dijo en una entrevista que la senadora panista sería la abanderada de esa coalición.

Sobre el proceso interno de Movimiento Ciudadano, afirmó que ellos son el único partido que no viola la ley, y ahora se encuentran en el proceso de generar una agenda ciudadana, y lo demás no les preocupa porque tienen a varios perfiles conocidos.

“Nuestra candidata o candidato es ampliamente conocido en México y además con una ventaja, vamos a llevar adelante la mejor propuesta de gobierno y además tendremos la mejor estrategia de comunicación política frente a las viejas formas y arcaicas formas de participación política de Morena y de su líder que es el Presidente y a la desubicación permanente de los partidos tradicionales, que la verdad dan pena ajena sus planteamientos políticos”.