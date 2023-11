Morena rechaza propuesta de marcelistas para dar recursos a Guerrero

La bancada de Morena rechazó la propuesta de los diputados afines a Marcelo Ebrard de destinar el 15 por ciento de los excedentes petroleros a la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, una bolsa que podría ascender a los 50 mil millones de pesos.

Desde la tarde del 8 de noviembre, los marcelistas presumieron que Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, les había garantizado que su propuesta sería apoyada; sin embargo, cuando el diputado Carol Antonio Altamirano terminó de presentar la reserva para crear el fondo para Guerrero se encontró con la negativa de sus compañeros de partido de respaldarlos.

El rechazó de su propuesta provocó que la diputada Selene Ávila tronara contra los legisladores de Morena, a quienes acusó de traicionar a los guerrerenses que lo perdieron todo con el Huracán Otis que golpeó el estado el 25 de octubre.

“Que Guerrero se entere que desde el Poder Legislativo, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación y si me cuesta el cargo se los entregó pero la dignidad jamás”, dijo.

El diputado Carol Antonio acusó que Ignacio los engañó y dijo que su acción no beneficia a la bancada ni al partido.

“El hecho de haber asumido un compromiso, no ante uno sino ante todos los compañeros, y después desdecirse, eso se llama engaño y nosotros creemos que eso no ayuda en nada a nuestro partido, no ayuda a nuestro grupo parlamentario y lo que nosotros buscábamos no era un beneficio personal, un beneficio de un grupo, lo que nosotros buscábamos era que ante la tragedia lo mínimo que teníamos que hacer era ejercer nuestra facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de manera digna”, dijo.

Frente a la marginación de su bancada, el diputado Emmanuel Reyes Carmona, principal operador de Ebrard en San Lázaro, sentenció: “hasta el día de hoy estamos en Morena, mañana no sabemos”.

En tanto, el diputado Erasmo Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aseguró que los recursos para la reconstrucción de Guerrero que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador son “más que suficientes” y que un porcentaje importante de éstos saldrá del presupuesto 2023.

Agregó que no había compromiso con los marcelistas de aprobar su reserva y que en ningún momento se dio por hecho.