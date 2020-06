Asegura AMLO que caída de empleos se detendrá en julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus pronósticos se cumplen, y sostuvo que para julio no se perderán más empleos formales y que las remesas se incrementarán en un 10 por ciento, pese a la pandemia por Covid-19.

Desde sus redes sociales, el mandatario federal detalló que de acuerdo con cifras oficiales preliminares en junio se perderán 70 mil empleos, mientras que en el mes de abril se perdieron 555 mil empleos de los trabajadores inscritos en el seguro social y en mayo 345 mil empleos.

El miércoles, que se cumplen dos años del triunfo democrático, informaré sobre la recuperación económica. Les adelanto algunos datos que considero alentadores. pic.twitter.com/DtImqfZbzB — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 28, 2020

"Qué me indican los datos, que ya julio no vamos a perder empleos que si no crece el número de empleos (perdidos), me estoy refiriendo a la economía formal, los trabajadores inscritos en el seguro social, si no hay aumento se va a mantener, es decir, vamos a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el seguro social", expresó.

El titular del ejecutivo señaló que se encuentra pendiente de la situación económica de los connacionales en Estados Unidos y del dinero que envían éstos a sus familias, y adelantó que de enero a junio habrá un incremento en las remesas del 10 por ciento.

"Resulta que no se han caído las remesas a pesar de la crisis económica y desde luego de la pandemia y eso lo agradezco mucho a nuestros paisanos. Tengo ya mi cálculo que en este semestre, de enero a junio, el incremento de las remesas va a llegar al 10 por ciento", afirmó.

Dijo que esto significa reactivar la economía del país "porque ese dinero también llega a abajo, llega como a ocho o 10 millones de familias pobres de México".

"Entonces vamos a adelante, vamos a salir, vamos a seguir enfrentando a la pandemia, vamos a seguir enfrentando a la delincuencia para garantizar la paz, la tranquilidad. Vamos a salir de la crisis económica y desde luego vamos a garantizar el bienestar de nuestro pueblo con rectitud sin corrupción sin lujos en el gobierno y con mucho trabajo, con mucha perseverancia y nunca perdiendo la fe en la causa que estamos llevando a cabo", afirmó.

También se congratuló por la entrada en vigor del nuevo Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el próximo miércoles primero de julio, a un dos años de haber ganado las elecciones de 2018, ya que enfatizó

"esto va significar más inversión, más empleos, más bienestar para México y nos va a apoyar mucho en la recuperación pronta de la economía".

Sobre sus pronósticos, el presidente dijo que se cumplieron expectativas sobre la caída económica, que dijo es natural por la pandemia, así como que se cumplirá su visión sobre una recuperación en forma de "V" y no en "L" como sostienen analistas.

"Vamos a lograr una recuperación rápida, siempre hable de una V: una caída, tocar fondo y salir hacia adelante pronto. Algunos analistas piensan que no va a ser una V sino una L: que caímos y que vamos a seguir abajo en el sótano con recesión económica. Afortunadamente no va a ser así, se va a cumplir nuestro pronóstico y no sólo es optimismo es que ya estoy revisando cifras y puedo adelantarles algunas cosas", apuntó.