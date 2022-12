Ya van nueve exfuncionarios del Ayuntamiento de Mazatlán llamados por la Fiscalía a comparecer

Mazatlán, Sin.- En total, nueve exfuncionarios de la administración que encabezó Luis Guillermo Benítez Torres han sido llamados a comparecer por la Fiscalía General del Estado ante las investigaciones por diversas demandas, entre ellas las del caso luminarias.

Aunque se desconocen los nombres y cargos que ocupaban los citados, lo que sí se sabe es que entre estos no está el exalcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Al respecto, el alcalde, Edgar González Zatarain, negó que existe algún acuerdo, en lo oscurito, ni con el gobernador ni con nadie, para proteger a "el químico", pues dijo que era la Fiscalía la encargada de determinar a quién llama y en qué momento.

"Lo que nosotros hicimos fue lo que nos corresponde, no ser omisos, poner las documentaciones en el lugar donde tenían que ser y ya y proceden ellos, entonces ellos derivan qué sigue", aseguró.

"Fueron seis exfuncionarios y todavía queda uno, pero es contador, el asunto es que no puedo dar nombres porque se están integrando las carpetas", añadió.

PARA SABER

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, ha reiterado que mantendrá a LGBT en la Secretaría de Turismo hasta que no sea llamado por un juez a comparecer, pues ahorita solo es un presunto culpable y hace valer su derecho a la presunción de inocencia.

Sobre esto, González Zatarain consideró que el mandatario estatal no está brindando ningún tipo de protección a Benítez Torres, aunque organizaciones de la sociedad civil piensan lo contrario.

"No creo, en absoluto, el gobernador fue muy claro, es presunto, una vez que resulte es otra cosa, no es que lo proteja, tampoco lo puede acusar, él no es quién para acusarlo, corresponder la autoridad", consideró.