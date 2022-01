Ya se liquidaron los créditos solicitados por el gobierno para el pago de aguinaldos

Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer durante su conferencia de prensa semanera, que su administración ya liquidó los préstamos que se habían solicitado a instituciones bancarias, para el pago de aguinaldos y las dos quincenas de diciembre, de los trabajadores estatales.

El mandatario detalló que los créditos fueron pagados el pasado 28 de diciembre, ante eso, aseguró su administración inició el 2022 sin deudas y que no endeudara al estado de no ser necesario.

Local Al 90 % en ventas cerró el Mercado Garmendia

“En primer lugar, vamos a endeudar al Estado cuando haya necesidad de resolver de manera urgente las cosas como lo hicimos en diciembre; no teníamos dinero para pagarles las nóminas y el aguinaldo a los trabajadores, lo teníamos que hacer, pero solo créditos contingentes, solo para resolver, no vamos a endeudar al Estado, no lo vamos a endeudar”, aclaró Rocha Moya.

En el evento periodístico, el gobernador se hizo acompañar por el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, quien explicó que los créditos por mil 500 millones de pesos, fueron pagados con los recursos que llegaron un día antes por parte de la Federación, como era el compromiso.

Explicó que debido a que se contrataron con las tasas de interés más bajas, de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más .25, .30 y .44 puntos, finalmente se pagaron 3 millones 340 mil pesos de intereses, pues solo se utilizaron 15 y 14 días los cuatro créditos contratados a inicios de diciembre.

Por otra parte, dio a conocer que también se obtuvieron recursos extraordinarios de la Federación para la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual consistente en un apoyo de 275 millones de pesos, en esquema de pari passu con el Gobierno del Estado, con el compromiso del estado de aportar igual cantidad para totalizar 550 millones de pesos, que se entregarán a la UAS para el pago pendiente del bono por jubilación de sus trabajadores, y también para abatir el rezago financiero que arrastra desde hace varios años.

Aquí, el secretario Díaz puntualizó que el gobernador Rocha consiguió que la Federación aportara de una vez sus 275 millones de pesos, pues la condición en un principio era que el Estado también hiciera su aportación total para mandar los recursos.









