Se incrementa el precio del acero y el cemento

Mazatlán, Sin.- Luego de informar que tanto el gobierno municipal como el estatal no tienen adeudos a constructoras, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) zona sur, advirtió que actualmente se registra un incremento en el precio del acero y del cemento.

El presidente de la CMIC delegación zona sur, Guillermo Trewarta Domínguez, indicó que es el acero el que se ha encarecido y el concreto, al parecer un 6 por ciento.

Local Disminuyeron homicidios y feminicidios en Sinaloa durante el 2021

“Se habla de un 6 por ciento, pero como todavía no estamos licitando no hemos visto qué vamos a hacer, impacta en obras que traemos atrasadas, impacta en obras que tenemos pendientes, porque es obra que hay que hacerla y no va a ser posible lograr un ajuste de costos”, manifestó.

El presidente de la CMIC informó que el acero se incrementó arriba del 70 por ciento y todavía no está seguro si el concreto vaya a ser del 6 por ciento.

Trewarta Domínguez anunció el interés de las empresas constructoras en participar en la remodelación de la avenida Emilio Barragán, haciendo lo necesario para que les sea asignada a empresas locales y no foráneas.

La remodelación, según anunció el gobierno municipal, iniciará en este mes de enero.













Lee más aquí:

Local Personal de Salud recibe su refuerzo AstraZeneca contra Covid-19 en Mazatlán

Local Pocas detonaciones de armas de fuego y pirotecnia registradas en fin de año