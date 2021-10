Ya nadie está pidiendo certificado de vacunación Covid en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A pesar del semáforo verde y de que van para abajo el número de contagio en la ciudad, solamente un banco de la Zona Dorada sigue exigiendo el certificado de vacunación, aun cuando el sector comercial ha dejado de hacerlo en la entrada, informó el licenciado Guadalupe Morales Carrillo.

El abogado promovente de amparos contra la exigencia del certificado de vacunación en las entradas de los centros comerciales, dijo que cerraron en cerca de 470 los amparos promovidos y otorgados a los quejosos contra esta disposición del alcalde Benítez Torres.

“Ahorita dejamos ese tema, no pertenecemos al colectivo de ciudadanos que se formó, fuimos los abogados que respaldamos que era ilegal, demostramos que era violatorio y así quedó en los juzgados y se les otorgó el amparo a los 470 promoventes”, manifestó el también integrante de Abogados Unidos de Mazatlán.

Indicó que como abogados no han promovido amparo para que a lo menores de edad se les vacune contra el Covid, ya que en su momento va a llegar la vacunación para todos los de 11 a 17 años de edad, aunque por el momento a los menores de edad que se les ha amparado, tendrán que hacerlo, previo a un dictamen médico que diga que sí es procedente la vacunación.

“Pero al adulto, que tuvo que irse a formarse para vacunarse por necesidad porque a veces le estaban exigiendo en su trabajo, al joven que ya no lo quieren inscribir en la Universidad, le están violando las garantías de no inscribirlo o despedirlo del área laboral, proceden los amparos, porque aquella persona que no se pueda vacunar definitivamente, lo justifica con un dictamen médico y no lo pueden obligar a vacunar, sin embargo, ahorita, no se ha dado el tema de que se debe de valorar médicamente a la persona, por eso muchos, han sido afectados por la vacuna. Esa es la situación”, explicó Morales Carrillo.

Indicó que a pesar del semáforo verde, algunos negocios siguen exigiendo el certificado de vacunación, a pesar de que las personas que ya no tuvieron más problemas y ellos como abogados ya cerraron en 470 amparos aproximadamente.

Esto quiere decir, manifestó el abogado, que muchos lugares dejaron ya de exigirlo, pero todavía hay algunos lugares que lo siguen exigiendo, como un banco Banamex de la Zona Dorada que no permite ingresar a la persona a retirar su dinero, lo que no es correcto.

"Aun cuando lleven el amparo, le dicen "deja ver si el jurídico le da valor", se están poniendo en un plan muy exigente, los demás dejan entrar a las personas y los centros comerciales ya lo están haciendo, ¿por qué?, por el efecto de los amparos y de que ya se minimizó la orden del señor Químico, ya no ha tocado el tema, ni ha tocado el tema de multar ni aplicar sanciones económicas a los comercios, entonces también los comerciantes dejaron de hacerlo, estaban perdiendo por exigirlo", aseguró el abogado mazatleco.













