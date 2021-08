Por certificado de vacunación, acusan al “Químico” de violar la ley

Mazatlán, Sin.- El diputado federal electo, Juan Ramón Torres Navarro, acusó al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, de violar la Constitución, al exigir el certificado de vacunación en los accesos a comercios, restaurantes, bares, antros y otros establecimientos en la ciudad, cuyo acto lo calificó como anticonstitucional y de “orden dictatorial hitleriana”.

Se mostró a favor de que todos los mazatlecos se vacunen y a acatar las medidas preventivas que establecen los protocolos sanitarios para mitigar los riesgos de contagio de Covid-19, pero dijo estar en contra de acciones que violen la ley suprema del país: la Constitución Mexicana.

“No es una ley (la del Químico), es una orden anticonstitucional, nadie me puede obligar a mí a ponerme la vacuna, pero aclarando, hay que vacunarnos para mitigar, aun sabiendo que vacunados podemos contagiar o podemos enfermarnos de Covid, es una buena idea vacunarnos y hay que promoverla, pero dentro de los derechos, no obligado”, expresó.

Refirió que ni el gobernador del estado ni ningún presidente municipal puede decretar alguna acción anticonstitucional como es el prohibir el acceso a establecimientos si no cuenta con cartilla o certificado de vacunación, ya que nadie puede ser obligado a vacunarse.

“Si el Químico no respeta (la Constitución) es problema de él, pero está fuera de la ley, está violando la Constitución, Hitler hacía experimentos médicos con los que tenía recluidos, no le importaba, en base a esto, ahora la persona tiene derecho a llevar un tratamiento o no, es un derecho esencial y mundial”, apuntó.

Torres Navarro invitó a la población que no está de acuerdo con esta medida o a quienes no tienen el certificado de vacunación para que se amparen y eviten así la prohibición de acceso a los comercios y establecimientos.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Comentó que ya hay varios ciudadanos que lo están haciendo y grupos de abogados que están asesorando a la población de manera gratuita, por lo que se corre el riesgo que con esta medida dictatorial, varios negocios sean demandados si bloquean el paso a las personas amparadas.

“En lo personal apoyo a que se vacunen, y apoyo a la ciudadanía a ampararse ante una violación a su derecho. Ya un grupo de abogados o por separado están promoviendo a la ciudadanía que se amparen, si se les sigue bloqueando, con el amparo estaría en riesgo la empresa a que se les demande y van a perder dinero”, concluyó.

¿QUÉ DICE LA LEY?

El artículo 16 de la Constitución Mexicana establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.













