Ya es posible regresar a la zona serrana de Concordia

Mazatlán, Sin.- Ya existen condiciones de seguridad para que las familias desplazadas por la violencia retornen a sus poblados en la zona serrana de Concordia, aseguró el presidente municipal, Raúl Díaz Bernal.

Comentó que a pesar de ello, muchas familias ya no desean regresar a sus comunidades de origen, porque han encontrado otras alternativas de vida en los lugares en los que se han asentado.

“Un detalle, cuando las familias se ubican en otro lugar, principalmente la juventud, pues agarra otro aire, agarra amistades, hay trabajo y a veces ya no regresan. No porque no haya condiciones, sino que probaron un ambiente distinto. Y les comento que, incluso, ahí en la cabecera municipal, yo lo he comentado con algunas familias, porque hay una colonia de gente que fue movida de sus lugares de origen. Yo les pregunto, ¿Se devolverán?, y me dicen: "ya no, estamos muy a gusto aquí, ya mis hijos trabajan, unos están estudiando la prepa, allá no había posibilidades", dijo.

Díaz Bernal reveló que la zona de La Petaca y Chirimoyos se volvió a poblar, así como El Palmito, lo que daría la señal de que ya hay condiciones positivas en seguridad para que concordenses vivan tranquilos.

"No tengo el dato exacto de cuántas personas se han regresado a sus comunidades, pero ha sido considerado el número, pero eso habla de que hay condiciones para vivir a gusto", expresó.





Concordia tranquilo

El alcalde de Concordia lamentó los hechos violentos que se han registrado en Escuinapa y El Rosario en los últimos días, y en el caso de su municipio aseveró que tanto en la zona serrana como la baja ha estado muy tranquilo en esa materia.

Recordó que durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua el municipio recibió mucho turismo, incluso se han visto beneficiados con el arribo de turismo de cruceros.

"Hemos establecido de manera muy clara que Concordia es una alternativa para el turismo de playa, tenemos historia, gastronomía distinta", concluyó.