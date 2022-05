Sinaloa, destino seguro para viajar: Sectur

Mazatlán, Sin.- Sinaloa se percibe como un estado seguro y con control sanitario a nivel internacional, destacó la secretaria de Turismo en la entidad, Rosario Torres Noriega.

Compartió que en su reciente participación en una convención de la industria de cruceros en Miami, ejecutivos de grandes empresas navieras manifestaron interés por ampliar o mantener sus rutas hacia Mazatlán, porque ven a un destino seguro en ambos sentidos.

“En el estado tenemos carreteras atendidas, me la llevo en carretera y no me siento insegura, me ha tocado ver a la Guardia Nacional y a Los Ángeles Verdes, viajo de día, de noche y viajo en la madrugada y en ningún momento he percibido problemas de inseguridad”, dijo.

Torres Noriega reiteró el compromiso de trabajar de manera coordinada con todas las instituciones encargadas de garantizar la salud y la seguridad pública, para no afectar la reactivación turística y generar estancias seguras a los vacacionistas.

Comento que tanto la seguridad pública como la sanitaria son temas que se deben cuidar mucho, por lo que es necesario trabajar de manera transversal entre las diferentes instituciones.

PROYECTO TURÍSTICO

La titular de la Sectur recalcó que existe una excelente coordinación entre las autoridades y con el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, para posicionar al puerto como un destino seguro y confiable para todos.

Finalmente, comentó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los gobernadores de los estados que conforman el Mar de Cortés, Baja California Norte y Sur; Sinaloa, Nayarit y Sonora, trabajan en un proyecto para detonar el desarrollo turístico en el Pacífico Mexicano y en su momento, lo darán a conocer.