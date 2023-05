¿Y los pajaritos? Reportan pescadores de Mazatlán que se han alejado de la playa

María del Rosario Flores Galindo, presidenta de la Sociedad de Vendedores de Playa Norte en Mazatlán, aseguró que los pescadores tienen varios días sin pescar a los populares pajaritos, pues la especie se ha ido alejando de la bahía porteña.

"Desde hace varios días que los pajaritos ya no se han visto, los pescadores decidieron ya no ir por ellos, les ha ido mal en esta temporada, aunque se piense lo contrario. Decidieron ya no pescarlos porque no sacan ni para la gasolina, ni nada", dijo Flores Galindo.

Un pescador de Playa Norte también asegura que ante el alto costo de la gasolina y el aceite, más el material que utilizan para la pesca, decidieron ya no ir en busca de la especie.

"Decidimos mejor hacernos a un lado, muchos ya ni salimos en la búsqueda de estas especies, sabemos que son del agrado de la población, pero no alcanza ni para la gasolina, algunos ni siquiera hicimos el esfuerzo de ir a buscarlos, veremos qué pasa para la próxima temporada", dijo Armando Avalos, pescador de Playa Norte en Mazatlán.

El pescador comentó que el único pajarito disponible está siendo traído desde Teacapán, motivo por el cual muchos decidieron ya no salir a pescarlo, pues era difícil costear los gastos de operación.

"No podíamos costear tanto, teníamos que irnos hasta Teacapán todos los días, y muchas veces las personas no nos compraban las cubetas porque estaban caras, pero nos íbamos desde temprano a buscar la especie, para luego traerla y venderla por la noche. Nadie se da cuenta de lo costoso que es hacer esto, no era rentable", añadió el pescador.

Otras especies

La pesca de mojarra y cabrilla ha disminuido hasta un 40 por ciento durante las últimas semanas.

"La mojarra y la cabrilla han disminuido, aproximadamente un 40 por ciento, en la pesca de estas especies durante las últimas semanas", agregó María del Rosario Flores Galindo.