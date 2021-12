¿Vives en Mazatlán y sale agua chocolatosa de la llave? ¡Puedes demandar!

Mazatlán, Sin.- Cada vez son más frecuentes las quejas y reportes de la ciudadanía mazatleca respecto a la condición que presenta el agua potable que llega a sus hogares desde hace casi tres meses.

Después del paso de los huracanes "Nora" y "Pamela", el líquido ha presentado una turbidez que las potabilizadoras con las que cuenta el municipio pueden mejorar la claridad del agua.

A pesar de que la Jumapam ya reiteró que es más un asunto de la naturaleza que técnico, y que no se han encontrado patógenos dañinos, por lo que es apta para consumo humano, recibir agua "chocolatosa" genera desconfianza entre los consumidores al asociarlo a un problema de contaminación.

La ciudadanía está pagando por un servicio que no es de calidad, ya ni siquiera para consumo humano, sino para realizar las actividades cotidianas, señaló Rolando Castro Hernández, presidente del Colegio de Abogados del Sur de Sinaloa.

Informó que la ciudadanía puede proceder legalmente, como ha sucedido ante otras problemáticas en la ciudad, al no recibir un servicio público básico con calidad.

"El primer paso es hacer una petición por escrito, de manera formal a la Junta Municipal de Agua Potable y el presidente municipal, para efecto de que solucionen este problema que deteriora la calidad de vida de la ciudadanía y en caso de que no sea atendida su queja de manera formal, podría dar hincapié a solicitar un juicio de garantías, un juicio de amparo", informó.

Al promover un juicio de garantías, la ciudadanía no sólo podría lograr exigir un servicio de calidad, sino que incluso pudiera no pagar por el servicio, además de exigir resarcir los daños a la salud pública, pues en redes sociales son varios los ciudadanos que han reportado presentar reacciones en la piel, los ojos y la boca al hacer consumo del líquido para asearse, lavarse los dientes o hacer los quehaceres domésticos.

"Podría ser, habría que analizar la suspensión condicional del amparo, se pudiera llegar a eso (no pagar el servicio) se tendría que sentar un precedente, porque esto no es nuevo, la ciudadanía está enfadada de que un orden de gobierno le tiré a otro para efecto decir "no tenemos los recursos para otorgar un mejor servicio", agregó.

Aunque la acción legal puede ser individual, entre más ciudadanos mejor, añadió, así como sucedió con la demanda colectiva por la contaminación acústica promovida por ciudadanos y apoyada por la Defensoría Pública Federal.

"Mazatlán no se lo merece, siendo el destino turístico que es. El llamado a las autoridades municipales, a la Jumapam, al presidente municipal. Mazatlán ha sido sede del Tianguis Turístico, se vienen megaproyectos, está colocado a nivel nacional como un destino de principal ocupación hotelera y con estos problemas de agua es muy irracional", indicó.













