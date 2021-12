Por falta de presupuesto, Jumapam deja obra a medias en Infonavit Jabalíes

Mazatlán, Sin.- Por falta de presupuesto y material, desde hace 15 días la Jumapam dejó una obra a medias en el andador Luis Pérez Meza, en el Infonavit Jabalíes.

En septiembre, vecinos reportaron que tenían cinco meses batallando con el drenaje, pues desde el mes de abril había colapsado la red sanitaria, lo que ocasionó que en algunas viviendas los registros se desbordaran de residuos malolientes.

No fue hasta hace un par de meses que se atendió el llamado. Luego de insistir ante la paramunicipal, el problema ahora es que dejaron la obra a medio terminar.

"Ya tiene ratito esto así, unos dos meses

Era una peste y ahora este cochinero, este terregal, nomás dicen que no hay material, que no hay presupuesto. Es una cosa con otra, porque la gente lo que quería era que le quitarán la peste vinieron y la quitaron, pero dejaron este cochinero", comentó la empleada de una tortillería del sector.

Agregó que nada más ha visto a un trabajador de la Jumapam que va como a supervisar la obra, pero por el tramo que comprende su negocio, ningún trabajador se ha parado por ahí.

Los vecinos del andador emplearon tarimas y tablas para hacer puentes provisionales y así poder salir de sus casas a realizar sus actividades cotidianas, aunque con el temor de sufrir alguna caída.

"Ya nos dijeron que hasta enero, porque no hay presupuesto, no hay material, para salir tenemos que rodear", mencionó una vecina.

Doña María Gloria indicó que desde hace 15 días que ya nadie se presenta a trabajar, y al ser ella una persona de la tercera edad se le dificulta andar pasando por los montones de tierra y escombro.

"Dejaron este cochinero el trabajo tirado, tienen 15 días que ya no se paran a trabajar que porque no hay material. No tengo luz en la cocina, en la recámara ni en el baño, nada más en la sala. No tengo agua en el fregadero para poder lavar los trastes tengo que acarrear agua del baño y así como estoy yo es muy difícil para mí", indicó.

El andador Luis Pérez Meza, está intransitable desde la calle Marco Antonio Arroyo hasta la calle Jose María Gutiérrez.













