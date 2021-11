En Rosario continúan problemas de abastecimiento de agua potable

Rosario, Sin.- El problema de desabasto de agua potable en el municipio sigue haciéndose presente, por lo que los pobladores han denunciado que hay algunas zonas donde tienen más de 20 días sin el vital líquido.

El problema que se ha originado por fallas en los sistemas de bombeo y la red de distribución ha estado afectando tanto a comunidades como a la propia cabecera municipal.

"Desde hace 22 días en el rancho no tenemos agua porque se quemó la bomba que abastece a la comunidad, nos mandaron una pipa a darnos agua, pero nada más vino una vez y ya no volvió, ahorita ya no tenemos ni para bañarnos" externó un habitante de la comunidad de Ojo de Agua de Osuna.

Al igual, un habitante de la colonia Presidentes en la cabecera municipal hizo extensa su denuncia.

"En la colonia Presidentes desde el miércoles ya no nos cayó agua, nos han dicho que es porque una bomba se descompuso, pero pues ya no tenemos agua, ya hay algunos vecinos que se están viendo en la necesidad de comprar pipas".

Ante las denuncia, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario (JUMAPARS) informó que debido a la descompostura que sufrió una bomba de agua que abastece las colonias Infonavit Lola Beltrán, Genaro Estrada, Vicente Guerrero, Pablo de Villavicencio y Luis Donaldo Colosio, así como las comunidades de Loma Blanca, Hacienda del Tamarindo, Nuevo Tonalá, Chilillos y Tablón Viejo, se encuentran temporalmente sin agua.

Sin embargo, ha estado abastecido del vital líquido por medio de pipas.

"Estamos trabajando para solucionarles el problema y lograr que este mismo lunes por la tarde quede resuelto el problema". concluyó.









