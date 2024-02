Viven entre fugas de drenaje y malos olores en el Infonavit Alarcón de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde hace cuatro meses una fuga de aguas negras en el Infonavit Alarcón, en la intersección de la calle Halcones y la avenida de los Venados, ha provocado incomodidades a los habitantes.

Lo que comenzó como un problema leve se ha convertido en un desastre, ya que las aguas negras inundan gran parte de la avenida, generando suciedad, peste y caos para los residentes y transeúntes que circulan por la zona.

"Un cochinero es la palabra correcta para describir todo lo que hay en la avenida, las calles enlamadas y apestosas, que a la hora de la comida hasta el apetito se nos va de lo feo que huele, está sucio, no se puede caminar sin miedo a que te salpique un carro o camión", comentó Alonso Estrada, vecino del asentamiento.

A pesar de los constantes reportes realizados por los vecinos a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, hasta el momento no se ha enviado a ningún equipo de reparación para solucionar el problema.

"Me fijo siempre en Facebook y veo quejas por las mismas cosas en Mazatlán, en todos los medios veo que hay fugas aquí y fugas allá, pero mi pregunta es, ¿Y la Jumapam?, son inservibles, porque reportes ya hay y de sobra, no nos engañan con eso de que no tienen conocimiento porque las quejas son casi diario", añadió.

Se estanca

La gravedad de la situación se agrava aún más al observar que las aguas contaminadas no solo se acumulan en la vialidad, sino que también se filtran hasta el canal cercano.

Este cuerpo de agua se encuentra en un estado de abandono grave y lleno de basura, lo que representa un riesgo ambiental adicional para la comunidad.