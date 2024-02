Más de tres meses tienen con una fuga de agua en la colonia Gabriel Leyva

Mazatlán, Sin.- Desde hace más de tres meses, los habitantes de la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán, han estado lidiando con una fuga de agua que persiste entre la avenida Emilio Barragán y el Callejón Álvarez.

Esta situación, además de generar desperdicio de agua, ha provocado que el adoquinado de la zona se hunda y se desplace, creando un gran pozo que representa un peligro para la seguridad de los vecinos.

También puedes leer: Alcantarilla sin tapadera amenaza a peatones en el Infonavit Alarcón

El deterioro del adoquinado ha alcanzado un punto crítico, lo que ha aumentado el riesgo de accidentes para quienes transitan por la zona, especialmente durante la noche, cuando la iluminación deficiente agrava la situación.

"Desde hace tres meses tiene esta fuga de agua, lo malo es que esa misma fuga ha ocasionado que el adoquín se remueva y se hunda a más no poder, de noches es cuando se pone peor, porque la iluminación falla y la gente no ve y se tropiezan o se dan unos golpes buenos ahí, los que somos de porque ya sabemos como está, pero los que no, pues ahí le sufren", comentó Martha Sánchez, vecina del asentamiento.

A pesar de los repetidos llamados realizados a las autoridades pertinentes, incluyendo a Jumapam, para que intervengan y solucionen el problema, los residentes aseguran que han sido ignorados.

"Nombre, ya les marcamos y no vienen, yo digo que han de tener miedo por la mala fama de la colonia, pero con que vengan de día a solucionar esto ya no pasa nada, solamente marcamos, reportamos y nos dicen que nos van a mandar a alguien en estos días, pero nunca llegan", añadió.