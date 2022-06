Deja Jumapam trabajo a medias en la colonia Arboledas I

Mazatlán, Sin.- Sobre la calle Amapa y Encinos, en la colonia Arboledas I, vecinos reportan que desde hace dos semanas la Jumapam rompió banqueta y pavimento para "arreglar" una fuga de agua potable.

La empleada de una tortillería comentó que el agua tenía alrededor de 15 días tirándose, por lo que se hizo un reporte. Los trabajadores de la paramunicipal acudieron, rompieron el pavimento, pero no arreglaron, dejaron el trabajo a medias y ya no regresaron.

"Jumapam vino, abrió, pero no arregló y dejó el cochinero, rompieron aquí (banqueta) y que ahí no era, entonces rompieron allá (pavimento). Dijeron 'luego venimos' y ya no vinieron", comentó.

Agregó que una de las vecinas tuvo que pagarle a un plomero particular para que reparara la fuga, ya que era mucho desperdicio del líquido.

"Había una fugota, duró como dos semanas. Era un agual, una laguna de agua limpia", agregó.

Por la calle Cedros, los colonos también batallan, pero con las fugas de drenaje; la tubería se rompe de forma constante y el pavimento ya está todo parchado.

"Falla mucho el drenaje, se rompe a cada rato y las aguas negras se encharcan en la calle. Hace como 10 años que se cambió la tubería, pero pareciera que no, se rompe aquí y allá, está toda parchada la calle", dijo una vecina.

ALERTA VECINAL

Desde hace cuatro años, los colonos de Arboledas I emprendieron el sistema de alerta vecinal debido a una ola de robos en casa habitación en ese entonces. Pese a la alerta, todavía se presentan robos en las viviendas.