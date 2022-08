Viruela del Mono: el mayor riesgo es a través de la comunidad LGBT, asegura el Químico Benítez

Mazatlán, Sin.- Tras confirmarse el nuevo caso de viruela del mono en Sinaloa y dos sospechosos más, específicamente en Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, anunció que no se va a "paralizar" el puerto y dijo que como parte de las medidas de prevención han implementado pláticas informativas con el sector poblacional más vulnerable a contraer esta enfermedad, la comunidad LGBT.

Aunque llamó a no estigmatizar a la comunidad, él mismo ha enfatizado que son los más propensos a contagiarse, por el contacto sexual. Incluso que han optado por ofrecer pláticas informativas y de prevención a quienes forman parte de este sector poblacional, en las que les hace saber que el mayor riesgo están ellos y que por ello deben cuidarse.

También puedes leer: Hay cuatro casos sospechosos de Viruela del Mono en Sinaloa

"Ellos saben que están en riesgo y se preocupan, finalmente ese tipo de contagio se da de varias formas, no solo el sexual, recuerden que enfermedades de este tipo es por contacto con una persona infectada", dijo.

"Vamos y platicamos con la gente de esta organización y les decimos que el mayor riesgo es a través de ellos, que se cuiden, que implementen todas las medidas que deben implementar (...) ellos han pedido no ser estigmatizados", declaró.

No se paralizará la ciudad

"El Químico" aseguró que el puerto no está en alarma, ya que la viruela no es mortal, a diferencia del Covid-19, por lo que precisó que la ciudad no se va paralizar por solo dos casos

"Claro que lo entendemos y lo hablamos con las personas de mayor riesgo, es lo que podemos hacer, no vamos a paralizar la ciudad por dos casos de viruela del mono, además de que no es mortal eso, hay que dejarlo bien claro", aseguró.

Sin protocolos definidos

Por su parte, Nayla Velarde Narváez, oficial mayor, indicó que de parte de la Secretaría de Salud no han recibido ningún documento oficial en el que se especifiquen qué medidas se deben tomar.

"Estamos siguiendo las mismas recomendaciones que en la pandemia, que es el uso de cubrebocas, la sana distancia, que lo más importantes ya que es por contacto y estamos recomendando el gel antibacterial", indicó.

Añadió que tampoco les han dicho nada sobre medirse la ropa en las tiendas departamentales.

Sobre las indicaciones de Canaco, que exhortó a los comercios a suspender este servicio, respondió que el organismo camaral no es ninguna autoridad sanitaria.