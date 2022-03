Vigilarán que no bloqueen banquetas de Zona Dorada

Mazatlán. Sin-. El comercio organizado de la Zona Dorada de Mazatlán no deberá bloquear las banquetas con ropa de playa ni inflables, porque deben estar libres para la ciudadanía, indicó la Oficial Mayor, Nayla Velarde Narváez.

Aclaró que los comerciantes deberán de mantener desocupadas las banquetas.

Y en el caso de los razers, donde algunos negocios de renta los mantienen en las banquetas, la funcionaria municipal informó que ya se habló con ellos para que respeten las banquetas o el tránsito peatonal sobre ellas.

“Fue una plática con los razers, que se les pidió que respetaran y se les pide a Seguridad Pública que es el encargado de este tema que hagan el retiro, hay que recordarle a los compañeros de Seguridad Pública que si ven razers en banquetas, los tenemos que retirar”, advirtió.

Velarde Narváez indicó que los concesionarios de este tipo de vehículos no deben tenerlos en las banquetas para que no las obstruyan, ya que Mazatlán es un municipio que se ha caracterizado en el tema de la inclusión, y es parte del operativo “Banquetas Limpias”, para que las personas puedan pasar y caminar por las banquetas y no corran el riesgo al bajarse, sobre todo las personas en silla de ruedas puedan transitar de una manera adecuada.

Reconoció que anteriormente había muchos vehículos obstruyendo las banquetas, por lo que no se tolerará que lo vuelvan a hacer.