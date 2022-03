Asegura el “Químico” que fallaron las predicciones alarmistas sobre el Carnaval

Mazatlán, Sin.- A 14 días de la realización del Carnaval de Mazatlán, se confirma que las predicciones alarmistas fallaron, y lejos de presentarse un aumento en los casos Covid en el puerto, estos van a la baja, manifestó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Dijo que, al iniciar la máxima fiesta de los mazatlecos, el pasado 24 de febrero, Mazatlán registraba 319 casos activos y a este viernes, la cifra es de 180.

El presidente municipal precisó que el promedio del contagio de la variante Omicrón es de 5 días, por lo que fue superada sin problemas, ya que la mayoría de los mazatlecos ya se encuentran vacunados y se aplicaron protocolos de prevención en todo momento.

“Aquí no hay predicciones, que ya sabemos lo que va a suceder, porque conocemos los tiempos de incubación del virus, porque sabemos cuántos mazatlecos están vacunados, y si la gente cumplía esforzándose a cuidarse, no tenía por qué haber un repunte, entonces, esa información no era realista, tenía un fin, afortunadamente falló”, explicó el alcalde Benítez Torres.

Sin embargo, especificó que pese a los buenos resultados en la reducción del número de contagios, las medidas sanitarias continuarán aplicándose en la ciudad.













