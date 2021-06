Vida de "chartero": la carretera es la fiel compañera de Juan Martín

Mazatlán, Sin.- Antes de la pandemia del Covid-19, los turistas a bordo de los autobuses charteros tradicionalmente llegaban a Mazatlán durante los periodos vacacionales. Hoy el comportamiento ha cambiado, ya que en la nueva normalidad, este segmento de turismo mantiene con buena ocupación los hoteles, principalmente los fines de semana, que es cuando llegan decenas de camiones turísticos con visitantes de diferentes estados del país.

Muchos son los personajes y los actores del turismo. Entre ellos, algunos que parecen estar en el anonimato, pero al reconocerlos, queda en evidencia que los conductores acumulan en la memoria muchas historias de lo que sucede en los viajes.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Tal es caso de Juan Martín García Rodríguez, de 28 años de edad y con una década como conductor de autobús en la empresa Mapatour. Es originario de Guadalajara, Jalisco, donde vive con su esposa y cuatro hijos, quienes con el tiempo se han acostumbrado a sus ausencias, mientras él recorre todo el país.

A pesar de esto, es un empleo que no cambiaría, porque le gusta y disfruta su trabajo y en sus ratos libres tiene tiempo de recorrer los lugares a los que viaja. Se siente orgulloso de conocer todo el país y reconoce que México es muy bonito y tiene mucha diversidad.

"Me gusta mucho y disfruto mi trabajo, me muevo por toda la República Mexicana, ahora sí que donde me toque el viaje es donde voy, no tengo un lugar en especial porque me gusta mi trabajo y donde vaya voy a disfrutar".

La necesidad lo hizo que entrara a trabajar cuando era un adolescente, apenas tenía 14 años de edad cuando laboró en un taller mecánico como chalan y meses después lo invitaron a trabajar a la empresa, empezó a barrer y trapear los camiones y una vez que cumplió la mayoría de edad se hizo chofer.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Cuando inició en este oficio no conocía nada, iba los lugares a puras señas, llegaba como quien dice, “a ciegas”, preguntando; ahora, con el GPS del celular, es mucho más fácil.

"Buscas la ubicación del hotel o el lugar a donde vas a llevar a los clientes, el teléfono te ayuda en muchas cosas, antes no había nada de eso y tenías que bajarte a preguntar".

Juan señala que con la pandemia vivió una situación muy difícil, pues duró casi un año sin trabajar y terminó con todos sus ahorros, afortunadamente ya pasó y se han reanudado los viajes, incluso tiene varios fines de semana que viene a Mazatlán.

Comparte que es precisamente en la temporada vacacional de verano cuando más trabajo tiene, sin descanso ni permisos; puede descansar sólo unas horas antes de tener que partir hacia el siguiente viaje.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Así siempre ha sido su rutina, recorrer kilómetros y kilómetros en carretera y ya está acostumbrado a ello, no se queja ya que asegura que “así es la vida, unos deben de trabajar para que otros disfruten”.

Sin embargo, lamenta que ahora con el Covid-19, en Mazatlán y las grutas de Tolantongo en Hidalgo reciban mal trato de parte de los guardias de seguridad de los hoteles.

"Aquí en Mazatlán los vigilantes de los hoteles, nos tratan muy mal a los choferes que venimos de fuera, nos faltan al respeto cuando llevamos a los turistas o vamos a recogerlos, entiendo que es por miedo a contagiarse, pero nosotros también traemos nuestros protocolos, cubrebocas, sanitizamos el camión y todo viene siendo el mismo protocolo".

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

El joven conductor relata que dejan a la gente en el hotel y se retira en ocasiones se queda en otro centro de hospedaje y pero la mayoría de las veces se queda en el camión en el estacionamiento del Acuario, ahí duerme en el camarote, se baña y hace sus necesidades o en ocasiones buscan baños públicos.

Aunque no es lo mismo dormir en una cama, a él le gusta quedarse en el autobús porque lo cuida, ya que también es el responsable del camión que tiene un valor de un millón de pesos.

Dice que hay algunas agencias que te pagan un porcentaje del hospedaje y sobre eso tú decides que haces, si te quedas en el camión o un hotel y como lo que tengo ganas y me alcanza porque la comida es muy cara.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"Ahorita me estoy quedando en el camión en mi camarote ahí traigo mi colchón, me meto al estacionamiento donde pagamos 100 pesos diarios. Hay empresas que te pagan el porcentaje completo y otras que te pagan la mitad, pero la empresa se encarga de pagarte hotel, comida, no todas las empresas son iguales depende del patrón".

Ahorita hay viajes porque no hay clases presenciales, pero habrá más cuando oficialmente las escuelas salgan de vacaciones, aunque hay viajes de una semana, normalmente el trabajo es de tres días y en fin de semana y el resto lo dedica a su familia.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"Aquí trabajas tres o cuatro días con cierta responsabilidad porque traes 54 vidas en tus manos, y no ocupas trabajar más, es bien pagado no tengo porque quejarme de mi trabajo, conozco, disfruto y gano".

Aunque prefiere manejar de noche, nunca ha sido víctima de asaltos o de inseguridad ni ha sufrido ningún accidente, solo ha tenido problemas normales con los pasajeros, aquí arriba va el grosero, el borracho, el que fuma y también los que se portan muy bien.

















