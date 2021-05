Transportistas esperan recuperarse una con la vuelta a clases presenciales

Mazatlán, Sin.- Integrantes de las alianzas de autotransporte regional que operan en la Central Camionera de Mazatlán, entre ellas Autotransportes Mazatlán, Rojos de Concordia, Alcones, Río Presidio y Aguacaliente, esperan la apertura de clases presenciales para que su actividad se reactive, ya que desde que inició la pandemia han operado al mínimo y con números rojos.

Salvo los casos de días festivos o festejos como el Día de las Madres, puentes largos, Semana Santa o de Pascua, es cuando tienen un respiro, al registrarse un ligero incremento por los viajes de compras.

En estos días, el servicio de transporte regional aumenta en su operación de 30 a 40%, es decir un 10% más en el pasaje.

Tanto unos como otros, confían en que una vez que inicien las clases presenciales, repuntará el pasaje.

“Es lo que estamos esperando todos, de antemano, todos sabemos que empezando la temporada se compone, y es que habiendo clases, la gente, el papá y la mamá, ya vienen a comprar cualquier detalle y eso sube el pasaje”, comentó Alfonso Ramírez Astorga, chofer de la alianza Río Presidio.

Por su parte, Jorge Ontiveros, de Autotransporte de Mazatlán, indicó que actualmente, el transporte regional se mantiene a duras penas con el traslado de trabajadores de la zona rural a la urbana y viceversa, en el regreso a sus casas.

“Yo voy sin diésel hasta la vuelta hecha, a veces no saco más que 250 pesos, traigo El Recodo, Cofradía, Tecomate, La Silla, La Loma, San Juancho, La Luna y El Vainillo, 9 ranchos y no saqué para el diésel, qué pedo, y la gente haciéndose pedazos por votar para que nos dejen más en la ruina. Esto no mejora, muchos están quebrando, pero vamos a ver qué pasa con el regreso a clases”, apuntó.

Choferes de las alianzas aseguran que con los incrementos escalonados de precios en la canasta básica, también les ha subido el combustible y les está reduciendo los ingresos, ya que antes de la pandemia ganaban entre 2 mil y 2 mil 500 pesos diarios por viaje redondo, en la actualidad obtienen entre 250 y 300 pesos, a veces ni para el combustible.

“El diésel nos está dejando de no servir, y este Presidente dijo que ya no iba a incrementar y están peor las cosas, la comida, los blanquillos, la tortillas, todos los días suben, es el problema, sube todo, sube el diésel, porque todos los carros grandes que traen combustible tienen que aumentar y nosotros no tenemos para aumentar el pasaje, el carro seco y el combustible caro”, expresó don Jorge.

Alfonso Ramírez, quien tiene la ruta Mazatlán-Villa Unión-El Walamo, realiza dos viajes al día, pero otros compañeros de otras rutas y alianzas, sólo trabajan cada tercer día por el poco pasaje que se tiene, pues los choferes se rotan los horarios.

“Es que nos hace falta el pasaje de estudiantes, a ellos los traes en la mañana y los regresas a mediodía, y ya en la tarde, son los trabajadores, pero ahorita los trabajadores no son suficientes para todos los camiones. Yo había descansado, desde que empezó la pandemia había trabajado un mes, y de ahí pa’delante los paramos, tengo dos meses trabajando de vuelta, es la misma no quiere funcionar bien, los patrones son los afectados”, concluyó.

CIFRA

200 camiones integran la flotilla de transporte regional que opera en la Central Camionera.

OPERACIÓN

El transporte regional opera a un 30% en lo general, en días festivos o puentes largos aumenta un 10%.









