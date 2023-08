Ver cocodrilos en ríos es frecuente durante temporada de lluvias

Mazatlán, Sin. -Durante la temporada de lluvias será más común tener avistamientos de cocodrilos en Mazatlán. Estos reptiles pueden ser vistos de punta a punta de la costa y es que el puerto está asentado sobre lagunas costeras, esteros y arroyos, hábitats naturales de estas especies cuya vegetación dominante son los manglares.

En Mazatlán habita el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) se distingue por su tamaño, generalmente entre 3 y 4 metro, posee un hocico notablemente alargado y con dientes, su dorso es grisáceo, presenta flecos y manchas oscuras y tiene una musculosa y gruesa cola.

"Es importante que conozcamos y que recordemos que estos reptiles están ahí desde mucho antes de que nosotros llegáramos a poblar aquí a Mazatlán, toda la zona costera de Mazatlán es una zona de esteros, de lagunas, tenemos que reconocer es un espacio y un hábitat donde ellos habitan desde hace millones de años", explicó la Bióloga Eunice Murúa Figueroa, directora de Ecología y Medio Ambiente.

El norte de la ciudad está caracterizado por ser una zona donde todavía hay lagunas costeras, desde mármol hasta el Verde Camacho, en este último es donde hay más presencia de cocodrilos.

No se ha tenido el reporte de un ataque de cocodrilo hacia una persona. Foto: Cortesía | SSPYTM

"Si bien es cierto que el Estero del Yugo no está lleno de cocodrilos, esta especie siempre ha habitado ahí y dónde es obvio que van a seguir apareciendo", agregó.

¿Por qué que salen de su hábitat?

Con la expansión de la mancha urbana esta especie ha tenido que migrar a otros espacios donde encontrar refugio, alimento y un lugar donde descansar.

"Salen al mar, pero no salen a buscar bañistas, salen a buscar otra laguna, porque ellos buscan también apareamiento con hembras o machos que se encuentran en algunas cercanas, esa es su forma de moverse", detalló.

Durante la temporada de lluvias será más frecuente tener avistamientos, pues con las precipitaciones crecen las desembocaduras de esteros, ríos y lagunas.

Recomendaciones

En caso de avistar a un cocodrilo la principal recomendación es respetarlos y respetar su hábitat, no atacan nada más por atacar, no intentar tocarlos o atraparlos y sobre todo no alimentarlos.

"Nos han recomendado retirar el cocodrilo, pero nosotros como Dirección de Ecología no queremos hacerlo, no queremos que se realice esta actividad porque los cocodrilos están en su hábitat natural, ¿qué lo recomendable? que las personas se alejen de las zonas donde haya bocas de esteros, desembocaduras de arroyos o ríos", recomendó.

La funcionaria mencionó que ya se trabaja con la Policía Acuática y Protección Civil para apercibir a los turistas sobre la presencia de los reptiles y gestionando recursos para colocar señalética en el Estero.

Para saber

El domingo 13 de agosto fueron avistados dos cocodrilos en el Estero del Yugo que desemboca en las playas cercanas al hotel RIU, Protección Civil y Policía Acuática acordonaron el área para prevenir situaciones riesgosas y se invitó a los bañistas a evitar perturbar a los ejemplares.