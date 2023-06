Dedicado al trabajo y sin distraerse en temas políticos, asegura el alcalde de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Dedicado al trabajo y sin distraerse en temas políticos, aseguró que se mantendrá el alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, al menos hasta que lleguen los tiempos electorales de manera formal.

"No, quién sabe, yo dije y reitero, el tema es que traemos tanto trabajo que yo no quiero distraerme con esas cosas, lo tengo muy clarito, un solo comité, un solo movimiento en el sentido de organización política, de distraerme en eso, no lo tengo, no lo voy a hacer porque tengo que poner el ejemplo", aseguró.

Hay que esperar a los tiempos, agregó y entonces si las circunstancias lo dirán, mientras tanto seguirá enfocado en trabajar por el municipio, pues son por estas coyunturas que las administraciones pierden su rumbo.

"El tiempo lo dirá, las circunstancias, y yo en lo particular, como dijo el gobernador, no hay que moverse, hay que estar dedicados al trabajo, eso distrae y que las administraciones se pierdan ahí, nada bueno para la sociedad", agregó.

Tiempos adelantados

Tras ser cuestionado sobre la renuncia de Marcelo Ebrad, Secretario de Relaciones Exteriores, para buscar la candidatura a la presidencia de la República por el partido de Morena, el munícipe reconoció que son tiempos muy adelantados, que el INE es el que regula los periodos electorales, se ha dejado libre la "campaña anticipada" y es por eso que muchos ya arrancaron con pre, pre campañas incluso desde hace un año.

Añadió que el INE tendrá que poner orden en esa parte, pues, esto hace que la población se confunda y empiecen a dividir a la población de una forma u otra con conflictos, opiniones divididas, choques, dimes y diretes.

"La gente se confunde, a mí me preguntan '¿Y usted cuándo va a empezar a hacer su campaña?', no es así, se confunde y no se abona en el tema de la democracia. Si tú actuar como ciudadano te da para eso qué bueno, pero cuando se empieza a manejar publicidad estás en una campaña muy anticipada, yo respeto a cada quien que lo haga, yo no voy a señalar a nadie", añadió.

Posibles candidatos

En las redes sociales varias páginas han empezado a medir el pulso electoral rumbo al 2024 con "encuestas" de preferencia, dónde destacan algunos posibles candidatos a la presidencia municipal de Mazatlán, incluso varios de estos trabajan ya a través de sus diferentes plataformas.

El empresario inmobiliario Carlos Escobar, el empresario hotelero, Guillermo Romero Rodríguez; Ricardo Velarde Cárdenas, funcionario estatal; el diputado Juan Carlos Patrón, el secretario general de Morena en Sinaloa, Manuel Guerrero Verdugo; Edgar González, alcalde de Mazatlán e incluso Gabriela Peña Chico, expresidenta del DIF Municipal.