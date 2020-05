Ventiladores respiratorios entregados por la UAS benefician a pacientes con Covid-19

Culiacán, Sin. Los cinco ventiladores respiratorios volumétricos donados por la Casa Rosalina, ya se encuentran funcionando en el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS) del Hospital Civil de Culiacán en atención a los pacientes graves con coronavirus, esto lo dio a conocer el doctor Gerardo Alapizco Castro, representante institucional del Comité de Contingencia, Seguridad y Salud y director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Cabe mencionar que dichos equipos fueron entregados de manera simbólica por el Rector, el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, el día 13 de mayo y, de acuerdo con Alapizco Castro, son de “alta tecnología, fácil manejo y se conectan a una corriente eléctrica común, a una fuente de oxígeno y de aire” para su utilización.









Son ventiladores de alta tecnología, se llaman volumétricos y, prácticamente, hacen que el paciente respire no como si fueran sus pulmones, pero sí se asemeja mucho a la funcionalidad del aire que, normalmente, uno introduce a los pulmones

Alapizco Castro





Estos ventiladores volumétricos hacen llegar el oxígeno concentrado a los pulmones de los pacientes en gravedad “y ayudan a deshacerse de sustancias tóxicas como el dióxido de carbono”.





Esos son los ventiladores que se adquirieron y creo que van a ayudar muchísimo al Hospital Civil, en este caso al CIDOCS, para atender a los pacientes con COVID-19 Alapizco Castro









Castro, habló de las dificultades que tuvieron para adquirir estos equipos médicos, escasos en todo el país, pero necesarios para salvar la vida de los pacientes contagiados.









Fue difícil la gestión porque no es fácil conseguirlos. Los ventiladores subieron el doble de lo que valían […], afortunadamente logramos conseguirlos y la empresa nos cumplió porque ya te has dado cuenta que hay un mercado negro y empresas que han defraudado a muchos hospitales e instituciones, incluso, que no les entregan los ventiladores por esas situaciones fraudulentas que se han dado Alapizco Castro













Asimismo, señaló el esfuerzo que la misma Universidad ha realizado para contribuir significativamente con la pandemia provocada por el nuevo coronavirus en Sinaloa.

La Universidad hace un gran esfuerzo en el haber adquirido estos cinco ventiladores porque son costosos, pero no nos quedamos ahí; se sigue trabajando, se siguen fabricando respiradores de emergencia, ahorita tenemos seis que está fabricando el Parque de Innovación Tecnológica […] que en los próximos días se estarán entregando, y se pretende seguir fabricando más porque esto no va a acabar aquí, los ventiladores siguen siendo insuficientes y el objetivo es que el PIT los siga fabricando. Ese es el esfuerzo que está haciendo la Universidad Autónoma de Sinaloa y que el Rector nos ha dado instrucciones de que no paremos de trabajar Alapizco Castro

























