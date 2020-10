Ventas por internet aumentan fraudes

Mazatlán, Sin.- La pandemia del Covid-19 ha incrementado las ventas de los comercios por internet un 60% y con ello los fraudes principalmente en adultos, confirmó Miguel Ángel Murillo Sánchez.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa recomendó que antes de comprar en línea primero es necesario que pidan asesorías, preguntes y busquen los canales de seguridad correctos para reducir los riesgos de ser víctimas de los timadores.

“Seguimos recibiendo quejas a la fecha, seguimos invitando a la ciudadanía que presente su queja y denuncia en la Profeco y con la colaboración del ciudadano sinaloense puede evitar que otras personas sean víctimas de un abuso con su denuncia hay que acudir a la autoridad correspondiente y te invito que lo hagas por line, teléfono o de manera presencial en las oficinas”, dijo.

Recordó que al cierre del 2019, la Profeco detectó un incremento del 35% en las compras por internet y muchas personas afectadas por fraudes, sin embargo con la pandemia aumento casi al doble.

Murillo Sánchez manifestó que en los casos de fraudes se ha detectado que una parte de las personas no tiene las precauciones necesarias o no está bien informada al momento de comprar. No cuentan con una medida de seguridad o no buscan una opinión a través de las páginas en donde se han presentado casos de fraude.

“Cuando compres en línea, debes buscar los canales de seguridad la correcta para evitar fraudes que lamentablemente van a la alza compra en un lugar segura y si tienes dudas puedes acudir a Profeco para asesoría, guarda tu tiquet, pide tu estado de cuenta para que tengas una garantía en caso una devolución o reclamación o devolución de tu dinero”, recomendó.

Señaló que para la dependencia los cambios en las tendencias del consumo representan un gran reto, porque las nuevas generaciones están priorizando las páginas electrónicas, en parte por el bajo costo del producto, pero a veces lo barato sale caro.

Reveló que la mayoría de los compradores que son víctimas de estafas son adultos, cada semana se tiene más denuncias que son orientadas a la policía cibernética, quienes son los encargados de atender este tipo de delitos.

“Los adultos es donde se presenta los mayores problemas y en el caso de los jóvenes que por ahorrarse unos precios en lugar de comprarlos en las páginas de las tiendas establecida son víctimas de fraudes y en cuanto realizas la compra desaparecen”, expresó.

El funcionario federal, agregó que también han aumentado las quejas por incumplimiento desde funerarias, farmacias hasta hospitales principalmente en lo relacionado al tema de la pandemia, además de algunos de incrementos de precios en los productos de la canasta básica.













