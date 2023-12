Vendedores de playa solicitan intervención de AMLO ante zonificación de playas

Mazatlán, Sin. -Vendedores de playa de Mazatlán solicitan la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la imposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de zonificar su área de trabajo.

A propósito de la visita del mandatario federal en el puerto para la inauguración del CRIT número 26, un grupo de 150 vendedores ambulantes de Zofemat bajo la dirigencia de Teofila Covarrubias Canales, señalaron que a partir de este año la Semarnat ha expedido permisos en los que se precisa una área limitada en la que pueden trabajar.

"Te quieren dar de un lugar de otro tramo y no puede ser porque nuestro permiso es federal, toda la playa y pues así no se puede trabajar y como hay muchas concesiones también, si se concesionan los lugares donde nos van a dar permiso no vamos a poder trabajar, no nos dejan los concesionarios", señaló Teofila.

Agregó que esta medida merma sus ventas, pues si los designan en un área donde no hay mucha afluencia de turistas ya no se pueden ir a otro tramo de playa a buscar clientes.

Dieron la bienvenida a López Obrador. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Ante el cuestionamiento que le han hecho a María Luisa Shimizu Aispuro, jefa de departamento de la dependencia federal, la funcionaria les ha contestado que son órdenes de más arriba, lo que ven un tanto contradictorio al discurso de López Obrador, del libre acceso y tránsito en las playas de todo el país.

Falta de inspección

Covarrubias Canales mencionó que otra problemática en la Zona Federal Marítimo-Terrestre, es la falta de inspección y vigilancia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ante la proliferación de vendedores sin permiso.

"Las playas son nuestro lugar de trabajo y están sin vigilancia, entonces cualquier persona puede vender y se supone que es zona federal. Esto es todos los tiempos, venimos batallando bastantes años, unos 20 o 30 años, ellos no, no pagan permiso para trabajar en zona federal, ese es el detalle y ellos sí se les permite entrar a trabajar libremente", mencionó.

Añadió que, en cambio, son hostigados por inspectores de Oficialía Mayor del Ayuntamiento, quienes no tienen injerencia en esta zona.

"No tiene ninguna injerencia, pero están ahí y en parte si nos están hostigando a nosotros, que estamos con permiso legal, con la autorización de trabajar, nos están molestando por las áreas de playa, cuando subimos malecón, que se supone que es zona federal y tenemos el derecho de trabajar, no nos permiten subir y en temporadas de lluvias cuando marea no nos deja trabajar", añadió.

Para saber

En Mazatlán hay alrededor de 800 vendedores de playa.