Me gusta estar aquí en Sinaloa y en Badiraguato: AMLO en su gira por el municipio

Culiacán, Sin.- Volveré a Badiraguato antes de que termine mi gobierno, fue el anuncio del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, tras despedirse de los badiraguatenses con un ¡viva Badiraguato, Sinaloa y México! El presidente de México manifestó el gusto por visitar este municipio, “Me da gusto estar aquí. Antes de que yo termine con mi mandato voy regresar. Hay algunos que no les gusta que venga a Badiraguato, pero a mí me gusta, fíjense”.

Así lo manifestó durante la ceremonia de inauguración de la carretera Badiraguato–Guadalupe y Calvo, tramo Badiraguato-Los Frailes, porque no está de acuerdo con estigmas y con que se tache a las personas de “malas”.

Asimismo, López Obrador dijo que nadie nace malo sino que son las circunstancias que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales.

En ese sentido, el presidente mencionó “no nacemos malos, todos nacemos buenos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, pero yo creo mucho en los seres humanos, creo mucho en la bondad de nuestro pueblo, por eso voy a seguir viniendo porque me siento muy orgulloso de ser mexicano, de estar aquí en Sinaloa y en Badiraguato”.

El presidente estuvo presente junto al gobernador del estado y dio su mensaje ante más de 2 mil 500 asistentes en la cabecera municipal.