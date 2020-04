Urge aplicación de Empleo Temporal: Canainpesca

Mazatlán, Sin.- Ante la crisis que vive el sector pesquero, la Cámara Nacional de la Industria de Pesca, delegación Sinaloa, urge al Gobierno del Estado a que aterrice el programa de Empleo Temporal y despensas.

El presidente de Canainpesca, Jaime Osuna Magaña, dijo que para mitigar la falta de empleo en el sector en esta temporada de veda, y que vino a agudizarse con la emergencia sanitaria, también solicitó un apoyo emergente para los pescadores y mujeres maquiladoras de camarón por cuatro mil pesos.

Reconoció la actitud y responsabilidad con la que se enfrenta el tema del Covid-19, al mismo tiempo que insistió en el apoyo que requieren por la actual problemática del desempleo y la disminución en el acceso a la canasta básica alimentaria familiar, que se tiene en el sector de la pesca, donde hombres y mujeres hacen de la actividad pesquera su forma de vida.









Solicitamos de urgencia los apoyos relacionados con el Empleo Temporal y Despensas 2020-2021, los cuales ya tramitamos en tiempo y forma a través de la convocatoria publicada por la Secretaría de Pesca y Acuacultura de su gobierno, que encabeza Sergio Torres Félix, a fin de ser sujetos de apoyo para estos programas Jaime Osuna Magaña









En un documento enviado al gobernador, Quirino Ordaz Coppel, la Canainpesca también hace la solicitud de apoyo emergente para pescadores y mujeres maquiladoras, por la cantidad de cuatro mil pesos, los cuales ayudarán a mitigar la problemática de falta de empleos.

Relata que hombres y mujeres que laboran temporalmente en la actividad pesquera, se han visto afectados no sólo por las bajas capturas reflejadas en la presente temporada, sino también por la aplicación de la veda temporal a partir del mes de marzo, y adicionalmente los altos precios del diesel e insumos que se presentaron en la temporada que concluyó.

Así mismo y considerando que gran parte de esta gente son adultos mayores, así como en el caso de las mujeres maquiladoras son jefas de familia, todos ellos se ven afectados por no contar con un empleo y no ser sujetos de contratación por la edad, adicionalmente a esto sumamos la pandemia que nos atañe; no permitiéndoles salir adelante con lo elemental, como es alimentación para sus familias.

ANTECEDENTE

Como antecedente, el gobierno del estado de Yucatán puso en marcha desde el mes de abril un programa emergente de apoyo por la cantidad de dos mil pesos durante el mes de abril y mayo, lo que ha generado un alivio en el bolsillo de los pescadores.





















