Ve Leobardo Alcántara incapacidad de policías para pacificar Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Los hechos violentos del jueves pasado que se derivaron de la captura de Ovidio Guzmán López en Culiacán y que se extendieron a gran parte del territorio sinaloense dejaron un "relajo" bien hecho, apuntó el diputado Leobardo Alcántara Martínez, quien resaltó la incapacidad, tanto de la Policía Municipal como Estatal, para pacificar a la entidad.

Indicó, que este episodio es una muestra clara de que la Guardia Nacional es necesaria en las calles del país, tal como lo propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"¿Dónde estaban los policías?", cuestionó, durante los hechos vandálicos y de rapiña en comercios de la capital.

"Yo veo que dejaron un relajo bien hecho, pero la incapacidad del gobierno para pacificar, veo la incapacidad de la Policía Municipal. Como el presidente lo dijo y lo dijimos nosotros en su tiempo en la cámara, que no querían aprobar a la Guardia Nacional, pues aquí está el resultado, que las policías municipales y estatales no pudieron hacer nada, aquí lo vimos muy claro, que Culiacán no tenía policías y los hechos vandálicos que hicieron en la tarde no había policías para la rapiña que hubo después de este evento", dijo.

Los que pudieron pacificar al estado, consideró fueron la Guardia Nacional, El Ejército y La Marina.

Limpiar la imagen de Sinaloa

El legislador federal, señaló que esta "cruda realidad" afectará a Sinaloa de manera económica, política y moralmente. Reconoció que hay un estigma muy fuerte de esta entidad como un estado de narcos, sin embargo, dió el voto se confía al gobernador, Rubén Rocha Moya, para limpiar la imagen del estado sobre todo en el sector turístico, por lo que apeló a hacer lo propio a sinaloenes de bien y a los empresarios.

"Desde la comisión de Turismo se va hacer lo que se tenga que hacer para limpiar la imagen de Sinaloa", señaló.