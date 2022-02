Gobierno de la 4T no tiene una política de planeación: Sergio Torres

Culiacán, Sin-. A casi 100 días de administración, el gobierno estatal no ha demostrado gran cosa, señaló el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix.

El dirigente acusó que el recuento que Rubén Rocha Moya hizo el día de ayer en su semanera acerca de obras públicas, no fue más que una narración de lo que cualquier gobierno tiene que hacer de cajón.

"Dónde está pues la tan mencionada cuarta transformación, bien se dice que más que la cuarta transformación esta es una transformación de cuarta, al gobierno le sigue faltando una real política de planeación." Dijo.

A pesar de que está en marcha el plan estatal de desarrollo, sin embargo, Torres Félix señaló que no hay idea hacia donde va este gobierno.

"Es hora que ya deberían tener cuando menos una visión general, pero ni eso tienen" acusó.

El dirigente de MC expuso que no hablan de un plan de restauración de planteles educativos para el regreso a clases presenciales, el cual es un tema fundamental, pues se habla de más de 1 millón de estudiantes, de todos los niveles en Sinaloa.

"Hay escuelas en donde hasta el piso se llevaron en la pandemia, como es el caso de la escuela primaria Enrique Félix Castro, en la colonia Industrial el Palmito de Culiacán". Refirió.

Durante su semanera naranja, también solicitó que se esclarezca el tema de la Unidad de Servicios Estatales (USE), en donde mencionó que cuya opacidad ha generado muchas sospechas.

"Sospechas que ayer no pudo aclarar el Gobernador, se supone que este es un gobierno transparente que no le debe dar la vuelta a estos temas como lo hizo ayer el gobernador, ¿Cómo es posible que todavía no esté claro quién es el propietario de la USE?". Expuso.