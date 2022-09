Usuarios en redes reaccionan a la propuesta de militarización en las calles

Culiacán, Sin.- Después de que el día de hoy no pudiera aprobarse la reforma al artículo 5 transitorio constitucional que busca mantener al ejército dentro de los temas de seguridad pública, el Senado de la república suspendió la discusión del dictamen y la envió a comisiones de puntos constitucionales.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron con diversos comentarios, algunos apoyando al tema y otros condenándolo.

El usuario de Twitter docluengas11 expuso: “¡Queda latente!; no pasa al olvido. Les es necesaria la presencia de un ejército represivo durante y después de las elecciones del 24 que quieren reventar con la violencia narco-anarquista(?), cerrar vías, ¡enfrentar y provocar miedo Que no pase la reforma electoral!”

“Yo creo que la propuesta del PRI fue un ensayo para buscar la aprobación de la Reforma Electoral, pero no quisieron quemar ese cartucho, mejor probaron con un tema menos trascendente. Mientras no se fortalezcan las policías, la única opción es el ejército”, comentó jesuslandag

“Entiendan la sedena no puede ni debe asumir funciones de seguridad de carácter civil la historia lo pone en evidencia” publicó @LopezAdolfo6

“¿Y que pasara después, si en dado caso el ejercito sale de las calles? Van a volver a los cárteles, les bajaran el sueldo, ¿Sabe la cantidad de bajas y desertores que habrá? Muchos se unirán al crimen organizado” demuestra el usuario misael1391

Necesitan fortalecer las policías, no al ejército en las calles. Con todo respeto. — Rafael Mora (@rafaelmora_1970) September 22, 2022

Sol1987503 expuso “Yo no tengo ningún inconveniente en que el ejército ande por las calles. El que nada debe a nada teme. Pero seamos conscientes que en más de un municipio ni siquiera una patrulla pasa. Y si el ejército realizará lo que otras instituciones no realizan, no veo inconveniente” aclarando una postura que muchos simpatizantes del partido gobernante comparten.

Al final de cuentas, se espera que la noción sea nuevamente analizada por el Senado de la República y continuar la discusión pública resuelva la disputa interna de los partidos políticos y de la opinión ciudadana.