Uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio en el transporte público

Mazatlán, Sin.- A pesar de que Mazatlán está en color verde en el semáforo epidemiológico, no se bajará la guardia y la Delegación de Vialidad y Transporte seguirá estricta con el transporte público, en el sentido de que se respeten los protocolos, sobre todo el uso del cubrebocas, afirmó el delegado Mario Rafael González Sánchez.

Indicó que el transporte público seguirá exigiendo el uso del cubrebocas, la utilización del gel antibacterial y guardando la sana distancia.

También puedes leer: Consejo de Salud decidirá si el cubrebocas ya no será obligatorio

Y en el caso de los camiones urbanos, el funcionario estatal explicó que se mantiene el operativo de vigilancia.

- ¿Ya está listo el operativo para Semana Santa?

“Ya está listo, todo lo tenemos contemplado, Semana de la Moto, Semana Santa, es lo mismo, se manejan las mismas formas, se les pregunta a los usuarios cuánto te están cobrando más, no pagues tanto y se les infracciona, por el cobro. Ya traemos cuatro unidades en Vialidad y Transporte que son una panacea para nosotros, tenemos 14 inspectores y tres turnos, mañana, tarde y noche, donde se está trabajando constantemente en seguridad”, explicó González Sánchez.

Local Apoya el Químico quitar el uso obligatorio del cubrebocas

Y sobre el uso del cubrebocas dentro de los camiones urbanos, el delegado de Vialidad y Transporte indicó que es una opción el traerlo o no, pero que dentro de los camiones, como están cerrados, no se puede autorizar que no lo usen, a menos que lo autoricen tanto el estado como la Secretaría de Salud.

Sin embargo, advirtió que se va a tratar de evitar que las personas se suban a los camiones urbanos sin cubrebocas.

Dijo que en caso de que hubiera alguna situación, el usuario debe marcar el 6695-33-63-13, por WhatsApp se envía la denuncia e inmediatamente el inspector se traslada al lugar y atiende la denuncia.