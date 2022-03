Gestionará Rocha Moya que en Sinaloa el uso de cubrebocas sea a libre demanda

Culiacán, Sin.- Tal y como sucedió en el estado de Nuevo León, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, gestionará ante la Federación, que el uso del cubrebocas sea a libre demanda en la entidad.

Durante su conferencia de prensa semanera, el mandatario estatal comentó que, ante la semaforización covid Verde, en la que se encuentra Sinaloa y gran parte del país, es factible que el cubrebocas no sea utilizado en espacios públicos como parques y jardines, y que este sea un accesorio como pase de entrada a otros lugares de convivencia, como restaurantes y oficinas de trabajo.

"Tengo que hacer algunas consideraciones con la Federación, yo ya lo tengo en mete, me parecer que ya deberíamos, obligarlos no a dejar el cubrebocas, sino de considerar que lo use cada quien que lo quiera hacer", dijo.

Rocha Moya puntualizó que las proyecciones de la pandemia, reflejan una curva de contagios y muertes a la baja por esta causa.

Sin embargo, señaló que deberá ser la Federación quien de el visto bueno, para que en Sinaloa el uso del cubrebocas sea a libre demanda.

Cabe recordar que, las autoridades estatales, avizoraban un repunte de contagios de covid-19, tras la celebración del carnaval internacional de Mazatlán, sin embargo actualmente sólo hay 631 casos activos.









