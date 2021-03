Urge tarifa eléctrica “barata” para Sinaloa

Mazatlán, Sin.- El sector empresarial de Mazatlán se pronunció porque el gobernador Quirino Ordaz Coppel luche para que se logre un cambio de tarifa eléctrica, lo que haría que Sinaloa se convierta en un estado más competitivo, industrial y turísticamente.

El presidente de la Coparmex Mazatlán, Jorge Alberto García Félix, advirtió que la tarifa actual hace que se vayan industrias a otros estados, porque sale más económico producir cosas, por lo que si se logra ese cambio, todo Sinaloa podría competir contra otros estados como Nuevo León y Jalisco.

“Lo que sí nosotros solicitamos y ha sido año tras año, se da un subsidio de energía que afortunadamente se ha venido dando, pero qué pasa si no se da, ahí va a haber un problema muy serio porque está restringido aquí en Mazatlán a mil kilowatts por mes, en Mochis creo que es 1,500 y no recuerdo ahorita en Culiacán, pero es muy fácil pasarte los mil kilowatts al mes, prendiendo uno, dos o tres aires acondicionados se va", dijo.

García Félix señaló que cuando se cae en la tarifa de alto consumo, son cuatro veces más caro que la normal.

Señaló que actualmente se está viviendo también una complejidad en los hogares, donde mucha gente está trabajando desde casa.

"La escuela está en casa y eso ha generado un consumo mucho mayor de luz que lo esperado".

Por su parte, el gobernador Quirino Ordaz Coppel manifestó que no hay recursos para impulsar en Sinaloa una tarifa de energía eléctrica más barata durante el periodo de verano, que impacta de manera drástica a la población en general.

"Eso ha sido una lucha de 20 años para acá, pero existe el subsidio, pero no tiene lana y eso cuenta mucho dinero. Creo que no hay que dejar de insistir, es algo que en estos momentos es prácticamente imposible porque no hay lana. Es un tema de recurso federal", concluyó.

SIN RECURSOS

