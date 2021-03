Asegura gobernador que está fuera del proceso político

Mazatlán, Sin.- El proceso electoral de Sinaloa deberá imperar con la civilidad y el respeto de quienes participen en busca de un puesto de elección popular, y donde todos sumen en contribuir por la democracia, consideró Quirino Ordaz Coppel.

El gobernador de Sinaloa aseguró públicamente que para nada estará inmerso en el proceso político que se vivirá en estos meses, ya que su tarea no está en esa cancha, sino en sacar adelante las obras en desarrollo y concluirlas antes de irse, por lo cual nadie lo puede involucrar de tener metidas las manos en nada, porque jamás lo ha hecho.

Tienes que respetar la ley y nadie debe ocultar nada, esa es bronca de partidos y los candidatos, lo que tengo que ver es que haya civilidad en Sinaloa, respeto y que sea una jornada tranquila.

Quirino Ordaz Coppel

Ordaz Coppel señaló que está enfocado a que se terminen todas las obras que están en proceso, en Mazatlán, como las avenidas Gabriel Leyva y el malecón del estero del Infiernillo.

Revelo que se está buscando que la Gabriel Leyva llegue hasta la Gutiérrez Nájera, no hasta el Puente Juárez, porque sería una real entrada paralela importante, como es el malecón.

Las obras le dan una nueva cara a Mazatlán y no nada más a Mazatlán, a los destinos turísticos de Sinaloa, los accesos.Gobernador

Por otra parte, el gobernador del Estado, agrego que traer la ruta del tren “El Chepe”, que cruza la sierra tarahumara hasta Los Mochis, aproximadamente las vías del ferrocarril, atraería a más turismo, pero es algo que a él ya no le tocaría hacer

"Sería muy bueno traer hasta acá El Chepe para aprovechar las vías y pasan cerca del aeropuerto, pero dicen que no es rentable, y a mí ya no me tocaría”, concluyó.













