Urge en Mazatlán campaña de educación ambiental para evitar contaminación de playas

La clave para evitar la contaminación de playas y que estas queden llenas de basura cuando son usadas por los bañistas es la concientización y Mazatlán necesita urgentemente de una campaña de educación ambiental permanente, aseguró el ambientalista Sergio Valle Espinoza.

El cofundador del Consejo Ecológico de Mazatlán señaló que el puerto siempre ha sido considerado un destino de playa, pero que ahora que la población fluctuante llega a ser incluso mayor que la local, requiere de un enfoque ecológico.

"Para eso se necesita que haya una campaña permanente de educación ambiental desde el municipio, no esperar a que el gobierno federal, el gobierno estatal hagan proyectos ambientales; el uso adecuado de las playas y educación corresponde al municipio de Mazatlán, que es la primera instancia de gobierno", consideró.

Lamentó que las leyes y reglamentos para tener un buen esparcimiento y una buena relación con la naturaleza, en este caso el mar y las playas, no se apliquen adecuadamente, pues el municipio siempre se saca de la responsabilidad con la típica frase: "no me compete".

"Que el municipio tome las cartas en el asunto como le compete, que tengamos permanentemente una campaña de educación ambiental y consecuentemente en las escuelas de concientización respecto a las playas y en ríos, arroyos, estanques y las pocas áreas verdes que tenemos", dijo.

Policía ecológica

Agregó que así como es necesario el policía de barrio, que está en la colonia, en la calle, también es necesario la Policía Ecológica, para que aplique medidas prácticas o incluso llegar a restringir el acceso a las playas con cierto tipo de productos o artículos que se pueden convertir en basura.

"Lo ideal sería no producir basura, pero todo tiene que ser sugerido, pero para que el turista sea sugerido tiene que ser educado, en su conciencia no existe recuperar la basura, llevársela, reciclar y separarla en orgánica e inorgánica; la clave está en educar, sugerir y aplicar, no nada más sancionar".

"Los turistas son tan mexicanos como nosotros, entonces quiere decir que tampoco reciben educación ambiental en sus ciudades de origen, eso ya es un problema nacional, pero tenemos que empezar desde el municipio, desde nosotros, desde la casa, desde la familia", añadió.