Urge aprobar reglamento para restringir plásticos

Mazatlán, Sin.- Por lo pronto, el gobierno municipal no podrá inspeccionar ni sancionar los centros comerciales y negocios que expidan bolsas de camiseta o popotes, conforme establece la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa para su restricción a partir del 20 de julio, ya que todavía no se aprueba el reglamento municipal, pero sí empezará con una campaña de difusión y socialización, informó la directora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes Sanjuan Gallardo.

Indicó que de acuerdo a la ley en mención, los centros comerciales mayores a 500 metros cuadrados quedarán bajo la inspección del estado, y los establecimientos menores con los municipios.

Nosotros ya hicimos cambios en el reglamento a nivel municipal, pero mientras no tengamos esa aprobación, no podemos emitir multas o hacer inspecciones porque el reglamento no lo permite ahorita, pero como ya hicimos el cambio y ya está en Cabildo, esperamos que en dos meses quizá, ya podamos finiquitar este procedimiento y empezar a limitar el uso de este tipo de plásticos.

Sanjuan Gallardo

Aclaró que no se sancionará a los consumidores o amas de casa por usar bolsas de plástico o popote, sino a los negocios y establecimientos que distribuyen o entregan este tipo de productos.

Sanjuan Gallardo adelantó que en esta semana se reunirá con administradores de mercados y representantes de Canaco para tratar este tema.

“Vamos a empezar con esta etapa de socialización y difusión, empezamos con los administradores de mercados, les vamos a explicar en qué consiste la ley, vamos a dar un póster y un oficio para que platiquen con los locatarios y luego vamos a hacer una reunión con la Canaco”, indicó.

Refirió que hay una propuesta que todavía no se termina de discutir y que tienen, sobre cómo se abordará el asunto de la certeza de los productos biodegradables.





Por lo pronto, añadió, el municipio no puede realizar alguna inspección a establecimientos y mucho menos multar, si el reglamento municipal no incluye la restricción de plásticos y popotes, cuya propuesta ya está en el Cabildo para su aprobación.

“Claro, tiene que estar en mi reglamento para que yo pueda emitir multas y pueda inspeccionar establecimientos; a partir del 20 de julio empieza la prohibición, la restricción de uso de plásticos convencionales, de popotes y bolsas de transporte de alimentos, no bolsas negras de la basura, no bolsitas transparentes para echar tu pescado, tu carne, es solamente para el transporte de alimentos”.

COMPETENCIA

Centros comerciales mayores a 500 m2 quedan bajo la inspección del estado, y establecimientos menores a los 500 m2 serán responsabilidad del municipio.









