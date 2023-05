Una reserva natural en pleno boom inmobiliario en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Francisco Farriols Sarabia tiene más de 30 años de su vida dedicado a la conservación de la zona en la parte norte de Mazatlán por medio de la restauración de las especies vegetales, las nativas en especial.

Hace 40 años decidió destinar 10 hectáreas a su proyecto Paco’s Reserva de Flora y Fauna, para resguardar árboles y convertir el predio en un santuario para más de 61 especies de animales y plantas mexicanas catalogadas en riesgo.

Este espacio pudo haberse destinado al desarrollo inmobiliario que de forma acelerada desplaza a la flora y fauna silvestre de la ciudad, pero la familia Farriols decidió mantenerlo, reforestarlo y en 2017 fue declarado como Área Natural Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), bajo la característica de "Alta Biodiversidad", la única en su tipo en Mazatlán.

Bajo el lema de "si tienes flora tienes fauna", el ambientalista se ha empeñado en restaurar, reproducir y conservar la selva baja caducifolia mazatleca durante cuatro décadas, resistiendo fuertemente a la expansión de la mancha urbana.

Plataforma NaturaLista

El administrador de Paco’s Reserva, Diego Barrales Alcalá, señala que la plataforma NaturaLista ha sido una aliada importante en el proyecto, ya que a través de ella se han compartido las imágenes de la reserva y personas de todo el mundo son las que han dicho de qué especie se trata. De esta forma se ha conocido la riqueza que se tiene en el lugar.

"No es necesario que vayamos a buscar venados para que entren al lugar, aves o insectos, porque solos llegan, aquí están los recursos vegetales, entonces a través de estos 40 años se empezó a generar este espacio conservado, son 10 hectáreas, entonces también se empezó hacer un registro fotográfico y así fue como se empezó a conocer todo con nombre y apellido todo lo que hay en el entorno", señaló.

Destaca que gracias a este seguimiento a través de la plataforma fue que se logró certificar como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, que es una figura que otorga la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como una reserva privada pero con carácter federal.

Explica que la CONANP protege la reserva, pero Francisco Farriols no pierde la titularidad de la propiedad, la certificación es a un plazo de 99 años.

"Eso no quiere decir que no podamos hacer nada en 99 años, es una acuerdo de buena voluntad, pero si en cualquier momento cualquier cosa llegase a cambiar y nos llevase a cancelar o reducir el tamaño de la reserva, se puede hacer sin ningún problema, en cualquier momento podemos llegar con CONANP y decirle no podemos seguir conservando, necesitamos otro uso de suelo y en ese momento se cierra la certificación", explicó.

El predio se convirtió en un santuario para más de 61 especies de animales y plantas mexicanas catalogadas en riesgo. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Riqueza natural

Actualmente el Área Natural Destinada Voluntariamente a la Conservación alberga más de tres mil especies silvestres, las cuales han sido debidamente registradas a través de la plataforma NaturaLista, de la cual también son promotores.

Este es un número enorme, pero más si se compara con los planes de manejo que existen publicados oficialmente para reservas en México. Una de las más grandes es el desierto del Vizcaíno en Baja California, que tiene de 500 a 800 especies en su plan de manejo y es una reserva enorme.

"Si comparamos nuestra reserva de 10 hectáreas con una reserva de miles de hectáreas y vemos la diferencia que tenemos de especies es cuando nos empieza a caer el veinte de la riqueza presente que tenemos en el lugar".

Diego señala que en Paco’s Reserva se tiene una buena población de árboles de habas saludables, venados y lagarto enchaquirado, que es una especie protegida en México.

También hay aves endémicas como la chara sinaloense, la urraca cara negra, el cacique mexicano, la tarántula, que se encuentra protegida por leyes nacionales e internacionales, una buena población de arañas y abejas nativas. Se trata de una riqueza bastante elevada.

Desarrollo inmobiliario

El biólogo reconoce que ante el desarrollo inmobiliario que se vive en Mazatlán en la actualidad, con 135 proyectos en construcción por toda la ciudad, la reserva tiene una serie problemática, pues empiezan a llegar los condominios y con ellos la disminución de algunas aves.

"Alrededor de la reserva empezó a llegar ya el desarrollo inmobiliario, ya se está notando la afección, ya tenemos conteos distintos, más bajos de algunas especies, sobre todo de aves, ya no vemos las mismas; nosotros cuando empezamos con la certificación en la zona donde está la reserva había un continuum vegetal, sí había árboles, pero empezaron a llegar desarrollos inmobiliarios y obviamente empezaron hacer uso de los terrenos", señaló.

Sin embargo, la importancia que se tendrá en este punto que se encuentra por la zona del Centro de Convenciones es que será un banco de germoplasma, ya que se tienen muchas especies vegetales que producen semillas y que pueden ser utilizadas para planes de reforestación con especies locales, no solamente en Mazatlán sino en todo el estado.

Llevan un registro fotográfico de todas las especies. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Replican este modelo

El Área Natural Destinada Voluntariamente a la Conservación bajo la característica de "Alta Biodiversidad" es única en su tipo en Mazatlán, mientras que en el estado hay seis.

En México es la única reserva en su tipo que logró la certificación a través de un esfuerzo de ciencia ciudadana; no hay otra reserva en el mundo que haya logrado algo así.

"En Mazatlán es la única reserva del tipo que se creó de esa forma, que utilizó la plataforma naturalista para obtener la certificación, porque de hecho, para lograr la certificación, se tiene que someter a estudios de monitoreo de flora y fauna que generalmente llevan a cabo consultorías ambientales, en este caso nosotros utilizamos la información que se generó en NaturaLista con base en la ciencia ciudadana, con el apoyo de las personas", explicó.

Paco´s Reserva Flora y Fauna ha tratado de replicar este modelo privado en México, llevar el ejemplo e invitar a los ciudadanos a que utilicen la plataforma NaturaLista para que puedan tener el registro de sus especie. Ya se tiene acercamiento con reservas en Veracruz y Oaxaca.

Al lugar llegan aves endémicas. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

