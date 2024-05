UGRS reporta cero casos de muertes de ganado por falta de agua en la temporada

Culiacán, Sin.- Ante la temporada de sequía en Sinaloa no se han registrado muertes de ganado por falta de agua y alimento, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS), Faustino Hernández Álvarez.

Asimismo, el líder ganadero explicó que hasta el momento ninguna asociación de ganaderos en Sinaloa ha comunicado que hayan muerto hatos por falta de comida.

Sin embargo, admitió que ha habido otras condiciones, como la que ocurrió en el municipio de El Fuerte, donde hubo un problema de maleza que intoxicó a algunos animales.

“Oficialmente, no tenemos ningún reporte, eso no quiere decir que el día de mañana, sobre todo por el calentamiento global que existe con estos calores, pues tengamos este tipo de problemas, pero hay que estar preparados para hacer frente a los problemas de la sequía y falta de alimento”, señaló.

En ese sentido, Hernández Álvarez, admitió que en toda la entidad hay riesgo de mortandad de ganado por la falta de agua y alimento.

Finalmente, el presidente de la Unión Ganadera, indicó que con relación a las denuncias que han hecho algunos socios de Culiacán y Escuinapa sobre la muerte de vacas en la sierra, reiteró que oficialmente no tiene un reporte, pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir.