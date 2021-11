Una elección de privilegios: diputada de Morena

Culiacán, Sin.- En el grupo parlamentario de Morena, hay opiniones encontradas con respecto a la designación de la Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, Claudia Yuridia Meza Avendaño, esposa del secretario general de gobierno, ya que unos desestiman que sea la pareja de Inzunza Cázares y otros aseguran que fue una elección de privilegios.

El diputado César Ismael Guerrero Alarcón dijo que su parentesco fue algo que se tomó en cuenta, además de que ella pertenece a otro Poder, tiene experiencia y capacidad.

El presidente de la Comisión de Justicia de la 64 Legislatura manifestó que al votar a favor de la Magistrada no hubo preferencias, ni línea y que el piso fue parejo para todos.

“Por lo menos a mí no me dieron ningún tipo de línea, simple y sencillamente analizamos los perfiles, el piso fue parejo para todos, no hubo preferencias”, señaló.

Por su parte la diputada Aurelia Leal en su cuenta de Facebook destacó que en esta elección de magistrados se privilegió la relación familiar, el compadrazgo, el amiguismo con altos funcionarios del poder Ejecutivo.

Señaló que es lamentable que se privilegie la línea trazada a favor de lo político y no de la carrera en el Poder Judicial en la elección de las propuestas a Magistrados que se vienen presentando.

La diputada de Morena lamentó que se desdeñe la experiencia y la idoneidad de quienes han entregado su vida a la función jurisdiccional en materia penal, civil, mercantil y familiar por quienes ni siquiera han resuelto un solo caso de estas materias del derecho.

“Es clara la línea trazada a favor de lo político y no de la carrera en el poder judicial en la elección de las propuestas a magistrados que se vienen presentando, se desdeña la experiencia y la idoneidad de quienes han entregado su vida a la función jurisdiccional en las materias penal, civil, mercantil y familiar, por quienes no han resuelto ni un únicamente caso de estas materias del derecho, cuyo mérito son el compadrazgo, el amiguismo y la relación familiar con altos funcionarios del poder ejecutivo” dijo en su texto de facebook.













